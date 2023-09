Moto3 Catalunya, Prove 3: Nepa in top 3, Holgado finisce in Q1

La prima sorpresa è trovare il leader Moto3 Daniel Holgado al di fuori della top 14, cosa che è successa raramente allo spagnolo. Davanti invece abbiamo il giovane rookie olandese Collin Veijer, a quanto sembra galvanizzato dallo scorso GP in Austria e determinato a fare ancora meglio. Buonissime notizie per gli italiani visto che tutti quanti sono riusciti a prendersi direttamente la Q2. Ecco com’è andata l’ultima sessione.

Moto3 Prove 3

La temuta pioggia non c’è, anzi splende il sole sul tracciato catalano. Ottime condizioni per possibili stravolgimenti di classifica, sono in molti alla ricerca del giusto tempo per accedere alla Q2 diretta o per mantenersi in top 14. Si riparte da Jaume Masia al comando della classifica combinata con quattro italiani nella zona giusta (tempi e cronaca). Segnaliamo la perdita di entrambe le coperture della ruota anteriore dalla moto di Bertelle, a referto a metà turno la caduta di Deniz Oncu alla curva 5, senza conseguenze serie visto che riprende la sua moto e torna senza difficoltà al box. L’assalto vero e proprio al miglior tempo avviene come sempre nei minuti finali, con i soliti giochi di scia e qualche rischio per i nostri portacolori. Ma alla fine ci sono tutti, anche l’esordiente Farioli ieri fuori dalla top 14, mentre l’ultimo tentativo utile di Fenati spinge fuori Holgado. Poco importa che il leader Moto3 si stia migliorando, l’incidente finale di Ortola vanifica vari tentativi, compreso il suo, e lo spagnolo dovrà disputare la Q1.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Social-Stefano Nepa