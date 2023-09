C’è solo Celestino Vietti a rappresentare i colori italiani direttamente in Q2, Tony Arbolino invece è sempre più giù, 21° alla fine di questa terza sessione Moto2 valida per i due turni di qualifiche. Rimane in alto senza troppi problemi invece Pedro Acosta, tra gli spagnoli protagonisti di questa sessione. Si fa vedere anche il vice-campione Moto2 in carica, ma alla fine ecco Jake Dixon, che piazza la zampata ed arriva in Q2 con il miglior tempo combinato. Tempi e cronaca dell’ultima sessione di prove.

Moto2 Prove 3

Attenzione ad Ai Ogura, che è partito alla grande nella prima giornata in Catalunya, precedendo Pedro Acosta per appena due millesimi. Una classifica Moto2 combinata davvero stretta, con ben 21 piloti in meno di un secondo (tempi e cronaca). I riferimenti però iniziano subito a migliorare e non sono buone notizie per Arbolino e Vietti, che vengono presto spinti fuori dalla top 14 utile per la Q2. Vola in alto invece Ramirez, che si gode la vetta per qualche minuto prima del guizzo di Acosta, ma cambia poco: comandano sei piloti spagnoli, con il solo Ogura che in seguito si inserisce tra loro. Sono tempi provvisori, come sempre servono gli ultimi minuti per determinare la classifica in ottica qualifiche. Preoccupa vedere Tony Arbolino incapace di migliorare e quindi lontanissimo dalla vetta… Celestino Vietti invece è tranquillamente in top 14, anzi nei 10, con Jake Dixon al comando della classifica dei tempi.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: motogp.com