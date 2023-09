MotoGP: Dani Pedrosa rinnova, KTM blinda il suo tester

Non c’erano particolari dubbi, ma KTM mette a posto un tassello fondamentale. Dani Pedrosa continuerà a ricoprire le vesti di collaudatore della casa austriaca. In attesa di capire cosa succederà ai quattro piloti per tre moto, il tre volte campione continuerà ad essere parte integrante del programma di sviluppo della RC16 in MotoGP. Un secondo annuncio importante dopo Brad Binder, rimane sempre da capire cosa sarà degli altri…

Collaborazione di successo

Collaudatore KTM dal 2019, da quando cioè ha lasciato le vesti di pilota a tempo pieno, Dani Pedrosa ha dato davvero una grossa spinta al progetto MotoGP. Lo “shakedown” è stato fatto da Mika Kallio, collaudatore che ha mosso i primi passi con la RC16, per poi essere affiancato appunto dal pilota spagnolo. Prima ha risolto i problemi ad un braccio, per poi svolgere il suo ruolo di KTM, dando davvero una grossa mano a portarla dov’è ora. Un aiuto è arrivato anche dalle sue wild card, con risultati decisamente notevoli: un 10° posto nel GP Stiria, mentre quest’anno a Jerez ha chiuso 6° nella Sprint e 7° nella gara lunga. E manca poco per vederlo in sella alla KTM RC16 a Misano, dove svolgerà la sua seconda wild card stagionale.

Pedrosa apporto fondamentale

“La sua esperienza è immensa e ha dimostrato a Jerez cosa più ancora fare” è il commento entusiasta di Francesco Guidotti. L’accenno è all’incredibile P1 nelle prove libere del GP di Spagna che ha scatenato la festa KTM e “lanciato” in un certo senso i piloti ufficiali, mai così bene quest’anno. E si guarda con grande ottimismo e speranza alla prossima settimana a Misano… “Le informazioni che ci hanno dato Pedrosa ed il test team ci hanno permesso di arrivare dove siamo ora. La moto è una delle più veloci in pista” ha rimarcato Pit Beirer. “Siamo felici di continuare insieme, Dani continuerà ad aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi.”

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE