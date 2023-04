È Dani Pedrosa il migliore delle prime prove MotoGP a Jerez.

MotoGP Jerez, tutti gli orari del Gran Premio di Spagna

MotoGP Prove 1

Ritorna in azione Enea Bastianini per la prima volta dalla Sprint del GP Portimao. Non rientra invece Marc Marquez (il motivo), eccezionalmente sostituito dal pilota Superbike Iker Lecuona. Honda è in azione anche con Stefan Bradl come wild card, infine c’è Dani Pedrosa, terzo pilota KTM a Jerez ed al suo primo fine settimana di gare dal GP Stiria 2021 (ricordiamo, chiuso con un’impressionante 10^ posizione dopo l’incidente e la ripartenza). Chiaramente non manca anche qualche prova per il pilota #26: una nuova carena, ma vediamo qui in basso un altro esempio di cosa si vede sulla sua RC16.

Proprio lui si toglie anche lo sfizio di volare in vetta alla classifica dei tempi nei minuti iniziali di queste prove. Dura giusto qualche attimo, ma la wild card di lusso di casa KTM rimane comunque nel gruppo dei 10 per la prima metà della sessione. Si fanno notare anche tre Aprilia, Quartararo, Miller, oltre ad un buon numero di Ducati. Segnaliamo un Vinales impegnato in svariate prove di partenza in uscita dalla pit lane. Il pilota spagnolo l’ha indicato come un suo punto debole in gara, si lavora quindi per rimediare. Pedrosa però continua a divertirsi: non solo ad inizio turno, anche a -18 dalla fine torna in vetta! Dura fino agli ultimi minuti, quando si scatena la lotta per il miglior piazzamento in ottica qualifiche. La MotoGP avrà solo le Prove 2 per fare meglio, è una battaglia serrata per la top 10.

La classifica

