MotoGP, come sta Marc Marquez? L’aggiornamento

“Potrebbe costarmi la carriera.” Marc Marquez è particolarmente diretto al momento di fornire un aggiornamento sulle sue condizioni. Il pluricampione Honda è a Jerez, ma solamente per dare una spiegazione più chiara sulla sua condizione fisica, oltre che per presentare il suo Garage93. Non disputerà un GP di Spagna sempre molto sentito, un altro doppio zero importante, ma relativo per Marquez. La priorità è recuperare fisicamente senza rischiare ulteriormente di giocarsi la carriera dopo un biennio complicato. Conferma però una forza di volontà sempre più forte di ogni lesione e la determinazione a continuare finché ci sarà la passione.

Marc Marquez: “Era troppo rischioso”

“I dottori avevano parlato di 6-8 settimane di recupero, quindi tra Le Mans ed il Mugello. Ma ero ottimista, speravo di riprendermi in quattro settimane.” Marc Marquez quindi era davvero convinto di potersi presentare al via della tappa a Jerez. Gli ultimi controlli del martedì però gli hanno tolto ogni speranza. “Mi hanno detto che era troppo rischioso correre qui a Jerez” ha sottolineato Marquez. “C’era la possibilità, ma era davvero troppo rischioso e avrei rovinato quanto fatto con l’operazione. Stasera tornerò a casa per continuare la riabilitazione, non vedo l’ora di tornare in pista e lavorare con Honda.” Il pilota #93 mantiene un alto livello di motivazione e determinazione, con Le Mans come obiettivo, un appuntamento definito “più realistico”. Anche se chiaramente non nasconde il dispiacere per il forfait in un’altra tappa, per di più in casa.

Poteva rischiare la carriera

“Se corro è perché mi prendo tutti i rischi” ha rimarcato Marc Marquez. Solo quando si tratta di correre, per quanto riguarda la sua salute non si concede più nessun azzardo. “Quando tre staff medici ti dicono che faresti una sciocchezza, che se corri danneggi tutto di nuovo… Non serve un altro incidente, solo con la pressione sul manubrio in frenata rischio di fare un altro danno.” Questa eventualità per lui non sarebbe un semplice infortunio ad una mano, Marc Marquez lo sa bene. “È una piccola frattura, ma importante quando bisogna frenare e correrei il rischio in ogni situazione di questo tipo. Sarebbe un danno importante per la mia carriera, potrei finirla qui! È stata quindi una scelta semplice.”

Speranze Rins e Mir

Honda quindi è ancora una volta orfana di Marc Marquez. Ma piuttosto di perderlo per sempre, meglio attendere che torni in forma. Lo stesso #93 però ha sottolineato il lavoro che stanno facendo in particolare i due nuovi arrivati in HRC, vale a dire Joan Mir ed Alex Rins. “La vittoria di Rins su una pista sulla quale Honda è sempre andata bene è stato un risultato importante” ha indicato Marc Marquez. Non ha torto: l’Ala Dorata non vinceva da parecchio tempo, ma soprattutto, pur senza il suo asso, ha avuto una risposta da un altro pilota. Certamente è stata una boccata d’ossigeno, ora però bisogna riconfermare i timidi segnali visti finora. Si corre a Jerez, tappa di casa per Mir, Rins ed anche per il sostituto Iker Lecuona, una motivazione in più per fare bene.

Foto: motogp.com