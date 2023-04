Si prolunga ancora l’assenza di Marc Marquez. Di oggi infatti l’annuncio che l’alfiere Honda non disputerà nemmeno il Gran Premio a Jerez, ora si pensa alla tappa in Francia. A quanto pare è una lesione più seria di quanto non apparisse inizialmente… O forse è proprio Marc Marquez che, dopo le disavventure degli ultimi due anni, ci va con i piedi di piombo, non volendo correre altri rischi. Certo è che la stagione si complica già per il #93 di Cervera (e anche per l’Ala Dorata). Il Repsol Honda Team però schiererà due piloti in Andalucia: il sostituto è Iker Lecuona, pilota HRC in Superbike al ritorno in MotoGP.

Marc Marquez, la nota Honda

“Martedì 25 aprile Marc Marquez si è sottoposto ad un controllo medico presso il Ruber Internacional Hospital dopo l’intervento di successo di quattro settimane fa per una frattura intrarticolare del primo metacarpale della mano destra. La progressione clinica e radiologica è considerata soddisfacente. Ma, data la natura della frattura ed il tempo trascorso, il team medico del dottor Roger de Oña, assieme a Marquez, hanno deciso di continuare col recupero e la preparazione nelle prossime settimane. Il focus è il possibile ritorno per il Gran Premio di Francia del 12-14 maggio. Iker Lecuona del Team HRC in WorldSBK sostituirà Marc Marquez per il prossimo GP di Spagna.” A questo seguono le parole dello stesso Marquez. “Nonostante i passi avanti, l’osso non ha ancora completato il suo processo e correre a Jerez sarebbe stato rischioso. Abbiamo deciso quindi di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e di tornare a Le Mans. Mi dispiace saltare il Gran Premio di Spagna, ma continuerò a lavorare per tornare il più presto possibile.”

Il ritorno di Iker Lecuona

L’assenza di Marc Marquez offre un’occasione all’ex MotoGP, da due anni passato nel Mondiale Superbike. Iker Lecuona aveva vissuto un periodo difficile nella classe regina del Motomondiale, schierato da KTM Tech3 per il biennio 2020-2021 dopo la sostituzione a Valencia 2019. A fine 2020 deve anche fare i conti con la positività al Covid che chiude prematuramente la sua stagione, mentre il miglior posto assoluto è la 6^ piazza con cui ha chiuso il GP d’Austria 2021. Dal 2022 è passato in Superbike con HRC, ottenendo il primo podio e la prima pole position, chiudendo poi la stagione anzitempo per infortunio. Nello stesso anno e sempre con gli stessi colori è al via anche alla 8 Ore di Suzuka, ottenendo il successo assieme a Tetsuta Nagashima ed a Takumi Takahashi. Lecuona ha chiuso l’ultimo round WorldSBK ad Assen con un triplo zero, una motivazione in più per questa pur difficile sostituzione MotoGP.

Foto: motogp.com