MotoGP, a Jerez scatta il ‘tour europeo’: tutti gli orari del GP

Inizia il lungo periodo europeo per il Mondiale MotoGP. Il primo appuntamento è a Jerez de la Frontera, dove scatterà il quarto round di questa stagione 2023. Con la partecipazione anche di Dani Pedrosa, attesa wild card KTM accanto a Jonas Folger, ancora sostituto di Pol Espargaro, ed agli altri tre piloti ufficiali. Rivedremo in azione anche Marc Marquez ed Enea Bastianini? Come andrà poi in Moto2 ed in Moto3? Insomma, quello a Jerez sarà un evento da non perdere, tutto in diretta sia su Sky Sport MotoGP che su TV8. Attenzione alle gare della domenica, cambiano gli orari per evitare la sovrapposizione con la Formula 1.

GP Jerez, il programma Sky Sport

Venerdì 28 aprile

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

Sabato 29 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 30 aprile

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 29 aprile

Domenica 30 aprile

