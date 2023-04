Xavi Forés mattatore: doppietta al debutto nel MotoAmerica

Un esordio da incorniciare, per due gare (e due settimane) da sogno per Xavi Forés. Al debutto nel MotoAmerica Supersport, il motociclista spagnolo ha monopolizzato la scena a Road Atlanta, trovando immediatamente l’affiatamento con la Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC. Al successo conseguito ieri in Gara 1, Forés ha concesso il bis nella seconda corsa in programma, in questa circostanza riuscendo a far la differenza sui suoi avversari nella Supersport d’oltreoceano.

DOPPIETTA AL DEBUTTO NEL MOTOAMERICA

Non poteva chiedere di più come inizio di questa sua avventura al di là dell’Atlantico Xavi Forés. Presentatosi da neo-papà per la nascita della sua primogenita Jimena lo scorso 12 aprile, il miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018 ha prontamente trovato il feeling con moto, pneumatici (monogomma Dunlop) e squadra. Interpretando al meglio i saliscendi di Braselton (dove vi corse addirittura nel lontano 2004, presenziando alla finale mondiale della GSX-R Cup), Xavi al quinto crono nelle qualifiche ufficiali ha fatto seguire una memorabile doppietta. Lottando fino al fotofinish in Gara 1, dominando la scena nella seconda.

FUGA NEL FINALE DI GARA 2 PER FORES

Gestita la Ducati Panigale V2 e gli pneumatici nelle battute iniziali della contesa, a 5 giri dal termine di Gara 2 è letteralmente scappato via, cambiando passo tanto da costruire in un lampo un rassicurante vantaggio di 1″5 sul terzetto di inseguitori. Con la moto e squadra in trionfo nella passata stagione con Josh Herrin, il valenciano ha regolato in questa seconda frazione Stefano Mesa (Tytlers Cycle Racing Kawasaki) ed un Josh Hayes, al via con la Yamaha R6 del Squid Hunter Racing della sua compagna Melissa Paris, costretto a posticipare il proposito di pareggiare i conti con Miguel Duhamel nella graduatoria di successi all times del motociclismo americano.

A PUNTEGGIO PIENO NEL MOTOAMERICA

Xavi Forés di conseguenza conduce a punteggio pieno la classifica di campionato, con il prossimo impegno in agenda al Barber Motorsports Park di Birmingham nel weekend del 19-21 maggio prosssimi. Come sempre il servizio in abbonamento MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione in diretta web streaming dell’intero evento, dalle prime qualifiche fino alle due gare in programma.