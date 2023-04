Xavi Forés con Ducati vince al debutto nel MotoAmerica Supersport

Vincere al debutto nel MotoAmerica non è da tutti e per tutti. Ancor più se al culmine di una furibonda lotta-a-quattro per il primato, confrontandosi con alcune giovani promesse del motociclismo americano e con uno dei piloti più vincenti di sempre nel circus AMA Pro Racing. Xavi Forés è riuscito in tutto questo, centrando una meravigliosa affermazione in Gara 1 del MotoAmerica Supersport a Road Atlanta, appuntamento inaugurale della stagione 2023. Sui saliscendi dell’impianto di Braselton lo spagnolo ha condotto al trionfo la Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York, iniziando come meglio non si poteva questa nuova avventura.

FORES CON DUCATI VINCE NEL MOTOAMERICA SUPERSPORT

Ereditata la Panigale V2 Campionessa in carica con Josh Herrin (promosso/tornato in Superbike), Xavi Forés si è presentato a Road Atlanta con ben pochi test all’attivo, un’esperienza alla 200 miglia di Daytona conclusasi troppo presto (problema tecnico nei primissimi giri), ma con una carica in più. Oltre a mostrarsi visibilmente affamato di successi, Xavi aveva la spinta di 10 giorni speciali, dovuti alla nascita in data mercoledì 12 aprile della sua primogenita Jimena. Dedicarle una vittoria era la sua missione, conseguita con pieno merito e titolo.

LOTTA A QUATTRO NEL MOTOAMERICA

Qualificatosi con il quinto tempo, in Gara 1 Forés ha letteralmente cambiato passo e, soprattutto, sin dallo spegnimento del semaforo è andato all’attacco. Prendendosi qualche rischio non di poco conto, lottando a spalle larghe con ben 3 specialisti della Supersport d’oltreoceano. Dal (quasi) recordman di tutti i tempi Josh Hayes (Yamaha R6 del Squid Hunter Racing della sua compagna Melissa Paris) a Stefano Mesa (Kawasaki Tytlers Cycle Racing), passando per il gioiellino del Team Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki, Tyler Scott, autore di una spaziale rimonta.

XAVI LA SPUNTA COL BRIVIDO

In una lotta aperta a quattro differenti costruttrici, Xavi Forés è riuscito nell’impresa di vincere al debutto nel MotoAmerica. A suon di staccate alla chicane in discesa (persino con un doppio-sorpasso nell’arco della contesa), con un paio di sbavature, con persino un brivido negli ultimi metri. Da leader si è presentato sul traguardo, dovendo tuttavia andare nelle vie di fuga per evitare un doppiato in piena traiettoria. Situazione tipicamente (moto)americana, ma che non ha precluso al miglior pilota Indipendente del Mondiale Superbike 2018 la gioia della vittoria per soli 41 millesimi su Ty Scott, 315 a scapito di Hayes, 396 ai danni di Mesa.

DOMANI GARA 2

Domani Xavi Forés avrà la chance di centrare una doppietta al debutto nella serie, cercando insieme al team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC di porre rimedio ad alcune aree critiche (in primis l’inserimento in curva 1) evidenziate nel corso di questa prima gara. Come per tutti gli eventi previsti dal calendario, il servizio in abbonamento MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione in diretta web streaming delle prove e gare in programma.