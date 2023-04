Scatta il MotoAmerica 2023: la sfida di Xavi Forés in Supersport

I saliscendi di Road Atlanta in Braselton ospiteranno questo fine settimana l’atto inaugurale del MotoAmerica 2023. Parallelamente agli spunti d’interesse offerti dalla Superbike, la classe Supersport proporrà una sfida d’altri tempi. Xavi Forés, con la Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York, andrà all’assalto del titolo, debuttando a tempo pieno nel motociclismo al di là dell’Atlantico. Un’avventura speciale per un motociclista “giramondo“, capace finora di vincere ovunque, spesso e volentieri in sella ad una bicilindrica di Borgo Panigale.

SFIDA MOTOAMERICA PER XAVI FORES

Proprio così. Il palmares di Xavi Forés lo attesta non soltanto come il miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018, ma in grado di conquistare titoli a ripetizione in ambito nazionale. Tra l’altro, tutti (o quasi) con Ducati: IDM Superbike, Europeo Superstock e CEV Stock Extreme a più riprese. Gli è mancato l’hurrà nel British Superbike inseguito in due differenti tentativi (2019 con Honda, 2021 con FHO Racing BMW), così come la prima gioia nel Mondiale Endurance (l’epilogo del Bol d’Or 2022 fa ancora male).

TRIPLICE IMPEGNO: MOTOMERICA, EWC, PADRE DI FAMIGLIA

A proposito di corse motociclistiche di durata, quest’anno Xavi Forés si alternerà proprio tra MotoAmerica Superbike e FIM EWC, schierato in quest’ultima circostanza sempre da ERC Endurance Ducati. Una stagione 2023 già iniziata, ma che non lo ha visto impegnato alla 24 ore di Le Mans dello scorso fine settimana per una “concomitanza” decisamente più importante. Mercoledì 12 aprile la sua compagna Carla ha dato alla luce la sua primogenita Jimena, aggiungendo così anche l’impegno di papà ad un intenso 2023.

ASSALTO AL MOTOAMERICA CON LA PANIGALE V2

Tornando al MotoAmerica, Xavi Forés di fatto dovrà scoprire in un sol colpo moto (per quanto parliamo pur sempre di una bicilindrica…), pneumatici (Dunlop), circuiti, realtà e campionato. Lo farà tuttavia nelle migliori condizioni possibili, debuttando con la squadra Campionessa in carica con quella Panigale V2 in grado di dominare la passata stagione con Josh Herrin in sella. Nove vittorie ed ulteriori 7 podi in 18 gare certificano il potenziale della V2 oltreoceano, battendo la concorrenza di Yamaha R6 e Suzuki GSX-R 750 ben preparate.

PRIMA PRESA DI CONTATTO A DAYTONA

In vista della “regular season” del MotoAmerica, Forés ha avuto modo di scoprire la V2 ed il motociclismo americano lo scorso mese di marzo, affiancando Josh Herrin (quest’anno di ritorno in Superbike in sostituzione di Danilo Petrucci) alla Daytona 200. Dopo promettenti qualifiche (15°), la sua prima 200 miglia si è conclusa nei primissimi giri a causa di un inconveniente tecnico. A parziale consolazione, proprio Herrin è riuscito a festeggiare la prima affermazione Ducati alla Daytona 200 dal 2011 a questa parte, di buon auspicio per quel che sarà il 2023 del motociclista spagnolo nel MotoAmerica Supersport.