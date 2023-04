Le stesse gomme SBK anche in Supersport? Il primo passo Pirelli

Questo fine settimane in Olanda la Pirelli introdurrà nel Mondiale Supersport un’anteriore nella misura 125/70 di mescola SC1 (media) insieme alla consueta 120/70. Si tratta della stessa misura che da anni va per la maggiore in Superbike. E’ un esperimento di grande interesse, per due motivi. Intanto introduce una nuova variabile in un campionato che a livello tecnico già ne ha parecchie, considerando che corrono moto di cilindrate (da 600 a 955) e frazionamenti molto diversi (due, tre o quattro cilindri). Il secondo, ancora più intrigante in prospettiva, riguarda la possibilità – nel medio periodo – di rendere omogenee le misure delle gomme per entrambe le categorie principali delle derivate di serie. Cioè far correre le Supersport coi “gommoni” che non solo hanno permesso ai piloti Superbike di ritoccare costantemente i record, ma permetterlo anche alla normale clientela Pirelli. Gli appassionati dei track days possono utilizzare il top di gamma slick non solo sulle ipersportive 1000, ma anche sulle medie cilindrate.

E’ ora di osare

Giorgio Barbier, direttore racing moto del monofornitore italiano, è il referente giusto per spiegarci i dettagli dell’operazione. “Lo scorso anno abbiamo deliberatamente congelato lo sviluppo delle gomme slick che portiamo in Supersport. La Next Generation è stato un cambiamento regolamentare molto radicale, c’erano moltissime variabili in ballo e anche la possibilità che ci fossero problemi nel trovare le modalità di ideale equilibrio fra motocicli di concezione tecnica così differente. Non volevamo che squadre, piloti e tecnici della Federazione si trovassero a dover considerare pure il fattore gomma nelle loro complicate valutazioni. Ma adesso che il Mondiale ha trovato stabilità, lo spettacolo è esaltante e tutti i Costruttori impegnati sono competitivi, è ora di osare. Ecco perchè ad Assen, primo round del calendario europeo, introduciamo la 120/75.”

I team l’hanno già sperimentata?

“Certamente. La Pirelli SC1 nella misura 120/75 è una delle soluzioni slick che da tempo vendiamo ai clienti sportivi per i track days. Quindi le squadre del Mondiale Supersport hanno potuto comprarle in negozio e le hanno sperimentate su vari tracciati durante i test invernali. Per una maggioranza di piloti, non sarà una novità assoluta.”

La 120/75 anteriore è stata già impiegata in gara?

“Si, l’abbiamo introdotta già nella passata stagione nei campionati spagnolo e francese. C’è di più: in queste serie aperte (cioè con vari fornitori di pnuematici presenti in pista, ndr) alcuni piloti Supersport hanno gareggiato utilizzando sia 120/75 anteriore che la 200/65 posteriore, ovvero un treno completo con stesse identiche misure della Superbike”.

Che vantaggi offre il gommone anteriore?

“Migliora l’ingresso in curva a freni tirati, e anche la velocità di percorrenza. Dovrebbe quindi esaltare chi guida aggressivo. La Supersport sta regalando gare bellissime, ma con questa nuova soluzione aggiungiamo una variabile che potrebbe renderle ancora più belle.”

L’anteriore 120/75 sarà utilizzabile nelle due gare Supersport ad Assen?

“Si. Ciascun pilota ne ha ricevute sette, per cui hanno un quantitativo sufficiente per prendere confidenza nei turni di prova e valutare se utilizzarla per le gare.”

“Come ho progettato il mio sogno” la bio di Adrian Newey il più grande ingegnere della F1 disponibile su Amazon