Superbike, le classifiche Mondiali: Bautista ha già scavato il solco

Mondiale SBK

Vincendo otto gare su nove disputate Alvaro Bautista ha preso il largo nella classifica del Superbike. Bis iridato già ipotecato? Calma, siamo appena ad un quarto del cammino e Toprak Razgatlioglu è ancora lì, pur avendo acciuffato al momento solo la Superpole Race in Indonesia. A forza di piazzamenti il turco tiene la Yamaha a 56 punti. Basterebbe un fine complicato sul fronte Ducati per rimettere tutto in gioco. Già staccatissimo invece Jonathan Rea, autore del peggior avvio di campionato dell’era Kawasaki, cominciata nel 2015. Il sei volte Mondiale solo 73 punti, contro 174 di Bautista: non servono commenti. Rea è solo quinto in classifica, preceduto dalla seconda Yamaha ufficiale di Andrea Locatelli e anche dal migliore dei privati, Axel Bassani.

Classifica lunghissima, dietro c’è il vuoto

Il dato che stupisce non è tanto il principio di fuga di Bautista, quanto il vuoto che c’è alle spalle. Di Rea abbiamo detto, ma fa ancora più impressione il bilancio di Michael Rinaldi, che ha la stessa Ducati del leader ma però ha totalizzato solo 54 punti. In gravissima crisi anche Honda e BMW che pure hanno disputato i tre round d’apertura in regime di “superconcessioni”, cioè potendo aggiornare i motori con componenti “sviluppo”, seppure omologati prima del via del campionato, e perfino cambiare le quote fondamentali del telaio. CBR e M1000RR sono dunque “Superbike ibride”, per certi aspetti tecnici dei “prototipi”, ma non basta. In casa HRC Xavi Vierge ha solo 49 punti, Leucona 33. Il miglior pilota BMW è Scott Redding, dodicesimo con soli 34 punti all’attivo.

Classifica Mondiale Superbike piloti (dopo 3 round su 12)

1.Bautista (Ducati punti) 174; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 118; 3. Locatelli (Yamaha) 104; 4. Bassani (Ducati) 77; 5. Rea (Kawasaki) 73; 6. Rinaldi (Ducati) 54; 7. Petrucci (Ducati) 51; 8. Aegerter (Yamaha) 50; 9. Vierge (Honda) 49; 10. Lowes (Kawasaki) 44; 11. Gardner (Yamaha) 37; 12. Redding (BMW) 34; 13. Lecuona (Honda) 33; 14. Ottl (Ducati) 30; 15. Gerloff (BMW) 23; 16. van der Mark (BMW) 19; 17. Baz (BMW) 6; 18. Baldassarri (Yamaha) 6; 19. Syahrin (Honda) 4; 20. Sykes (Kawasaki) 1.

Classifica Mondiale Superbike costruttori

1.Ducati punti 179; 2. Yamaha 134; 3. Kawasaki 87; 4. Honda 59; 5. BMW 46.