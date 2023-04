Chi l’avrebbe mai detto che dal così tanto bistrattato MotoAmerica sarebbero uscite fuori le gare più spettacolari del fine settimana? Vuoi per l’unicità del layout di Road Atlanta in Braselton, vuoi che quest’anno il trinomio Gagne-Attack-Yamaha sembra più attaccabile dell’ultimo triennio, di fatto il primo appuntamento stagionale della Superbike d’oltreoceano ha offerto due gare emozionanti. Adrenaliniche, spettacolari. Un vero e proprio show tanto sabato, quanto (soprattutto) domenica, con una Gara 2 per palati fini di motociclismo. Quindici giri tiratissimi, sorpassi ogni dove, con quattro legittimi pretendenti alla vittoria. A spuntarla è stato il “solito” Jake Gagne, ma per una serie di episodi e concause dovute al confronto fratricida con, nel bel mezzo, coinvolti il rientrante Cameron Beaubier, Josh Herrin e Mathew Scholtz.

MERAVIGLIOSA GARA 2 DEL MOTOAMERICA

Il fil rouge delle ultime stagioni del MotoAmerica Superbike con (parziale) eccezione del 2022 dovuta alla presenza di Danilo Petrucci sono stati i domini. Di Cameron Beaubier prima, di Jake Gagne poi. Sempre con Yamaha, passando dal team Graves ad Attack. Come si suol dire, “una rondine non fa primavera“, ma alla luce di quanto emerso dal weekend in Georgia il 2023 della Superbike d’oltreoceano sembra esser nato sotto una buona stella. Se già si erano visti dei promettenti presupposti sabato in Gara 1, la seconda corsa in programma ha riaffermato questa tesi. Erano anni che l’ex AMA Superbike non offriva una gara così bella, avvincente e spettacolare, apertissima e con il pronostico oggettivamente impossibile fino all’ultimo giro.

SHOW DOPO LA BANDIERA ROSSA

Gara 2 ha visto un quartetto di protagonisti giocarsela in una corsa accorciata nella sua distanza a 15 giri, conseguenza della bandiera rossa al primo via per la caduta di Jason Waters. Nessuna conseguenza per il pilota, un po’ meno per la sua BMW M 1000 RR. Abbandonata al suo destino nel mezzo delle vie di fuga della chicane, la perdita di carburante dal serbatoio ha comportato un principio d’incendio, con persino gli incuranti commissari che hanno rischiato tantissimo, volendo rimuoverla senza l’adozione di guanti ignifughi e con un’approssimazione quantomeno rivedibile.

SVARIATI COLPI DI SCENA

Di fatto il fuoco è stato uno degli elementi distintivi di Gara 2. Al restart infatti Cameron Petersen, ritrovatosi nelle posizioni che contano, a sua volta si è dovuto fermare per delle fiamme sprigionate dal posteriore della sua R1, accusando un pesante zero ai fini-campionato. Un guasto non usuale al box Attack Performance, dalle cause tuttora da spiegare.

POKER DI BIG DEL MOTOAMERICA

Senza Petersen, la seconda gara al Michelin Raceway Road Atlanta ha in ogni caso riservato uno show pirotecnico. Il rientrante vincitore di Gara 1 Cameron Beaubier (Tytlers Cycle Racing BMW), il bi-Campione in carica Jake Gagne (Attack Yamaha), Mathew Scholtz (Westby Racing Yamaha) e Josh Herrin (Warhorse HSBK Racing Ducati NYC) se le sono suonate di santa ragione. Inizialmente i soli ex-compagni di squadra Beaubier e Gagne, con gli altri due unitisi alla festa nel prosieguo della contesa.

PANICO ALL’ULTIMO GIRO

Con Beaubier formidabile in staccata ed un Gagne dal piglio diverso rispetto al sabato, l’ultimo giro ha visto questo poker del MotoAmerica Superbike a stretto contatto in lizza per la vittoria. Il verdetto, di fatto, si è deciso all’ultima staccata della decisiva chicane. Herrin, precedentemente spinto un po’ fuori da Beaubier, ha esagerato con il rischio di comportare un patatrac, finendo nelle vie di fuga classificandosi quarto. Un episodio che ha spalancato le porte della vittoria a Gagne, con Beaubier suo malgrado preso un po’ in contropiede da un folle ultimo giro.

GAGNE PAREGGIA I CONTI CON BEAUBIER

Con un primo ed un secondo posto a testa, Jake Gagne e Cameron Beaubier lasciano la Georgia ad ex-aequo al comando della classifica di campionato. Mathew Scholtz ha limitato i danni, mentre Josh Herrin, al di là dell’epilogo di Gara 2, che ha messo in mostra un buon potenziale Ducatista anche per la stagione 2023. Una tesi da riconfermare tra poco meno di un mese al Barber Motorsport Park di Birmingham (Alabama), secondo round in agenda il 19-21 maggio prossimi con la diretta web streaming garantita dal servizio in abbonamento MotoAmerica Live+.