Valentino Rossi sbaglia: a Monza in 30mila, anche Iannone-Elodie

Valentino Rossi ha chiuso in modo amaro la prima gara stagionale del Fanatec GT WCE, ma ancora una volta fa il botto sugli spalti. Per la 3 Ore di Monza sono arrivate oltre trentamila fan, si chiama “Effetto Valentino”, succedeva con le due ruote, adesso con le quattro. Si erano prenotati già in tanti di buon mattino, per vederlo al volante della sua nuova BMW M4 GT3 e provare a strappargli un autografo o un selfie.

La nuvola grigia su Valentino Rossi

La zona del paddock riservata al team belga WRT, la squadra di Valentino Rossi, è stata presa d’assalto. Peccato che la pista non abbia dato soddisfazioni, in un fine settimana macchiato dal blackout elettrico nelle qualifiche che ha impedito al Dottore di entrare in azione per la terza manche. Seconda posizione di partenza per la BMW M4 numero 46 e l’inizio della gara domenicale, inizia Valentino Rossi a prendere le redini in mano e difende bene la piazza, per cinquanta minuti resta in zona podio, alle spalle della BMW del team Rowe di Eng-Wittmann-Yelloly, poi superato anche dalla Mercedes AMG GT3 del tedesco Maro Engel.

Poco prima di rientrare ai box per il cambio pilota, Valentino Rossi commette un clamoroso sbaglio alla prima chicane, dove precedentemente ci sono stati due incidenti. “Ho fatto un piccolo errore, ma nel ripartire si è innestata la folle e ho perso secondi preziosi“, spiega Rossi, con la M4 numero 46 che precipitava in 14esima posizione”, ha dichiarato il campione di Tavullia. In pista per il secondo stint è entrato Augusto Farfus ma nel tentativo di rimonta ha bucato la gomma anteriore sinistra, ha compiuto quasi un giro con lo pneumatico a terra, costringendo la squadra a ritirarsi per un problema al deflettore. Il terzo pilota Maxime Martin non è neppure entrato in pista.

Le valutazioni finali

Nonostante la sfortuna abbia messo il bastone tra le ruote, resta il buon ritmo di Valentino Rossi, capace di restare incollato ai migliori. Un bel biglietto da visita in vista del futuro, dove punta alla Hypercar BMW con cui spera di correre la 24 Ore di Le Mans. “Peccato, ma siamo andati forte tutto il fine settimana, è la notizia più confortante“, ha spiegato il 43enne pesarese. Prima della gara sono arrivati anche Andrea Iannone e la fidanzata Elodie a fargli visita.

La gara è stata vinta dal team ROWE Racing guidato da Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly. Al secondo posto la BMW M4 GT3 affidata a Dan Harper, Max Hesse e Neil Verhagen. Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Jordan Pepper completano il podio con la Lamborghini Iron Lynx. Nei prossimi giorni Valentino Rossi volerà a Jerez per essere vicino al suo team Mooney VR46 impegnato in MotoGP e attualmente al comando della classifica piloti e a squadre.