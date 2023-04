Il grave incidente di Michael van der Mark durante gara 2 della Superbike Mondiale ad Assen non è stato l’unico momento di spavento del week end olandese. Il pilota BMW, sbalzato a diversi metri d’altezza in uscita dalla chicane, ha subito la frattura del femore destro, qui il video dell’incidente. Poco prima, al via di gara 2 della Supersport, anche Yari Montella e Can Oncu hanno rischiato grosso in una carambola alla prima curva che avrebbe potuto avere conseguenze serie. Il pilota campano ne è uscito indenne, mentre purtroppo il 19enne turco ha pagato dazio. All’ospedale di Groningen sono state accertate due fratture all’avambraccio sinistro: ulna distale e radio prossimale. Ancora da decidere l’eventualità di un intervento chirurgico. Improbabile che Oncu possa prendere parte al prossimo round del Mondiale Supersport, fra meno di due settimane al Montmelò.

Montella si scusa

I primi giri sono diventati il momento fondamentale delle competizioni, anche sul fronte delle derivate dalla serie. Per cui in partenza tutti i piloti danno il massimo, e anche oltre, per guadagnare la migliore posizione nei fatidici primi passaggi. Yari Montella è tornato in pista ad Assen dopo l’infortunio nel round d’apertura in Australia ed è partito carico a molla. “C’è poco da dire, ho sbagliato la staccata” ha ammesso il pilota campano di Ducati Barni. “Sono stato troppo aggressivo sui freni, ho perso la moto centrando anche Can Oncu. Mi sono subito scusato con lui e con il suo team, ma voglio chiedere scusa anche alla mia squadra”. L’impatto è stato molto violento. Oncu è rimasto intrappolato in un groviglio di rottami finendo a velocità molto alta nella via di fuga.

Alta velocità

“Ero partito molto forte, mi sono lanciato verso la prima curva ma al momento di impostare la traiettoria sono stato colpito da un altro pilota” ha fatto sapere Can Oncu attraverso il comunicato del team Puccetti Kawasaki. “E’ stato un impatto ad alta velocità, ho capito subito di essermi fatto male”. In fin dei conti, il bilancio – pur serio – avrebbe potuto essere ben più pesante. L’infortunio è una brutta tegola per la Kawasaki: il turco è il pilota di punta dello schieramento Supersport ed è partito con aspirazioni di vittoria Mondiale. Con Jonathan Rea in netta crisi in Superbike, Oncu avrebbe potuto essere il salvagente dell’intera stagione. Ma il cammino, dopo solo tre round, pare seriamente compromesso.

Foto: Team Puccetti Kawasaki