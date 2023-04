Van der Mark, pauroso highside ad Assen: femore fratturato – Video

Assen 2023 da dimenticare per Michael van der Mark. Dopo il tredicesimo posto in Gara 1 e il decimo in Superpole Race, è stato vittima di una spaventosa caduta in Gara 2 Superbike. Alla chicane finale del TT Circuit ha perso il controllo della sua BMW M 1000 RR e si è verificato un terribile highside. Era solo il secondo giro.

Il pilota olandese è letteralmente volato, cadendo con forza sull’asfalto e finendo poi nell’erba, dove è rimasto steso con la gamba sinistra messa in una posizione innaturale. È stato subito soccorso e poi visitato presso il centro medico del circuito, dove è stata rilevata una sospetta frattura del femore sinistro. In seguito, è stato trasportato all’ospedale di Assen per ulteriori accertamenti che hanno confermato la diagnosi.

Superbike Assen, van der Mark molto sfortunato

La frattura del femore richiede diverso tempo per la guarigione. Purtroppo, per van der Mark questo non è il primo serio infortunio degli ultimi anni. Nel 2022 a Estoril si era fratturato il femore destro in seguito a una brutta caduta nella prima sessione di prove libere. Anche in quel caso fu vittima di un brutto highside e poi non ha potuto gareggiare per altri tre round.

Il pilota BMW aveva già dovuto saltare il primo appuntamento del 2022 ad Aragon per delle fratture alla gamba destra rimediate durante un allenamento in bicicletta. Aveva fatto di tutto per recuperare per l’appuntamento di casa ad Assen, dove non si era presentato nella migliore condizione fisica ma aveva comunque corso. Stavolta, proprio il TT Circuit è stato il teatro di un altro sfortunato episodio per l’olandese. Gli auguriamo di rimettersi in forma al più presto.

Foto: WorldSBK