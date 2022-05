Superbike: Michael Van der Mark sfortuna nera, fuori almeno tre mesi

Michael van der Mark era sbarcato in Portogallo con il morale alto. Finalmente aveva lasciato le stampalle, da alcuni giorni camminava con le sue gambe ed aveva ripreso ad allenarsi dopo il grave incidente con la bici prima che il Mondiale Superbike partisse. Si era fratturato tibia e perone della gamba destra, in maniera molto seria, dovendo sottoporsi ad un lungo intervento di riduzione. Ad Assen, la gara di casa, aveva voluto correre a tutti i costi, nonostante non stesse ancora in piedi. Chissà come, era riuscito ad arrivare ottavo in gara 2. Il suo campionato sarebbe cominciato all’Estoril.

Un’altra frattura seria

Ma al secondo giro della prima sessione è caduto in uscita dal “Cavatappino”, trovandosi sbalzato dalla BMW. E’ atterrato sulla stessa gamba destra, fratturandosi il collo del femore. Trasportato all’ospedale di Lisbona, nelle prossime ore i medici dovranno decidere come intervenire. La prognosi più ottimista parla di tre mesi di stop. Bene che vada, Michael van der Mark potrà rientrare a settembre. La stagione è compromessa.

Cos’è successo?

L’incidente è stato parecchio strano. Il pilota olandese stava compiendo il secondo giro, e al secondo intermedio aveva 2″6 di ritardo rispetto al miglior riferimento in quel momento. Quindi stava andando pianissimo. La BMW gli aveva affidato un’evoluzione di motore, deliberata nei test di lunedi scorso nella vicina Portimao. La squadra ha escluso problemi tecnici, in particolare d’elettronica: BMW usa un sistema proprietario, non la Marelli che equipaggia tutto il resto dello schieramento.

Chi lo sostituirà?

La stessa BMW ha già dichiarato che non ci saranno sostituzioni in corsa nel week end portoghese. In base al regolamento, la squadra avrebbe potuto convocare un sostituto entro le 09 di sabato, orario d’inizio della FP3. Ma a questo punto si pone il problema di trovare un pilota che possa affrontare almeno tre round, tutti quelli della fase estiva: Misano, Donington e Most. L’ucraino Ilya Mikhalchik ha già sostituito l’olandese nel round di Aragon, con discreti risultati.

