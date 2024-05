Il British Superbike ritrova Luke Mossey a Donington Park

Osservata una settimana di pausa per lasciare spazio all’edizione 2024 della North West 200, il British Superbike fa tappa nelle Midlands Orientali per il terzo appuntamento stagionale a Donington Park. Registrando un gradito ritorno in pista. Superati mesi problematici, Luke Mossey è tornato in azione nel BSB in sella alla Ninja ZX-10RR del team STAUFF Fluid Power GR MotoSport Kawasaki in sostituzione del lungodegente Tom Neave, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio rimediato nella trasferta spagnola in quel di Navarra.

LUKE MOSSEY TORNA NEL BRITISH SUPERBIKE

Assente dalla finalissima di Brands Hatch 2023, quest’anno Luke Mossey avrebbe dovuto difendere i colori del team Tactix by Lloyd & Jones L1 Racing BMW. Un progetto tuttavia naufragato a poche settimane dal via della stagione per problemi economici. Rimasto alla finestra nei primi due round 2024, ha trovato un accordo last minute con GR MotoSport Kawasaki per disputare il week-end di Donington Park, tracciato che lo scorso mese di ottobre gli aveva fatto ritrovare la gioia del podio. L’originario di Cambridge ha portato a termine la FP1 in diciottesima posizione, sfruttando i 40 minuti a disposizione principalmente per riprendere le misure alla Verdona. Già guidata nel BSB nel quadriennio 2015-18 con Bournemouth Kawasaki, annoverando un paio di vittorie e un cospicuo numero di podi.

LEE JACKSON PROTAGONISTA INATTESO

Per quanto concerne la graduatoria del primo turno di libere, davanti a tutti spicca un po’ a sorpresa Lee Jackson. Il portacolori MasterMac Hawk Honda si è issato allo scadere in cima al monitor dei tempi con il crono di 1’28”740. Avendo ragione per soli 5 millesimi di Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha). Miglior Ducatista Christian Iddon, terzo su MotoRapido Ducati. Con Kyle Ryde (OMG Yamaha), Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad) e Danny Kent (McAMS Mar-Train Yamaha) alle sue spalle. Il leader di campionato Glenn Irwin (Hager PBM Ducati), reduce da una settimana trionfale tra Oulton Park e NW200, figura settimo a precedere Charlie Nesbitt (Hawk Honda) e Josh Brookes (FHO BMW). Inizio al ralentì invece per il Campione in carica Tommy Bridewell, fresco di primo podio con Honda Racing UK, undicesimo dietro Jason O’Halloran (Completely Motorbikes FS-3 Racing Kawasaki). Tutto questo aspettando la FP2 del pomeriggio, decisiva per decretare la lista dei 12 piloti ammessi di diritto alla Superpole “vecchio stile” di domani.

BRITISH SUPERBIKE 2024 DONINGTON PARK – RISULTATI FP1: