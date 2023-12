Luke Mossey ancora nel British Superbike con BMW L1 Racing

Dai trascorsi ai vertici del British Superbike prima di un brutto infortunio rimediato nel 2017 a Thruxton, Luke Mossey in queste ultime stagioni sta progressivamente ritrovando il ritmo-gara e risultati. Ad una sorprendente pole a Brands Hatch nel 2021, lo scorso anno ha ritrovato la gioia del podio in quel di Donington Park. Un risultato che ha convinto il vincitore di due gare nel 2017 a Brands Hatch Indy di restare anche nel 2024 con il team Tactix by Lloyd & Jones BMW.

VETERANO DEL BRITISH SUPERBIKE

Presenza fissa del BSB dal 2015 a questa parte, con Bournemouth Kawasaki concluse sesto nel 2016, ritrovandosi nella stagione seguente addirittura in testa alla classifica prima dell’incidente nelle prove di Thruxton. Prossimo a raggiungere il traguardo delle 200 gare disputate, Luke Mossey spera nel 2024 di ottenere risultati di rilievo da ormai grande conoscitore della BMW M 1000 RR e del team L1 Racing.

LE PAROLE DI LUKE MOSSEY

“In questo 2023 abbiamo mostrato un buon potenziale ed il podio di Donington Park è stato fantastico“, ha ammesso Luke Mossey. “Per il 2024 sono previsti diversi aggiornamenti, pertanto siamo convinti di poter lottare ai vertici. Per questa ragione sono entusiasta di restare per un altro anno con L1 Racing: un ringraziamento a John, Joe eD al team per la loro fiducia e lealtà riposta nei miei confronti“.

DUE BMW NEL BRITISH SUPERBIKE PER L1 RACING

L1 Racing, struttura di John Jameson che lo scorso anno ha rilevato PR Racing, accanto a Luke Mossey affiderà una seconda BMW M 1000 RR al giovane Kade Verwey. Quest’ultimo, tuttavia, correrà nella classe Pathway con un regolamento più semplificato e volto a favorire i piloti che effettuano il passaggio dalla Superstock 1000 alla Superbike.