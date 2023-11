La “Pathway“, classe del British Superbike con un regolamento più semplificato volto a favorire l’accesso alla serie dei piloti provenienti dalla Superstock 1000 britannica, ha raccolto la prima adesione ufficiale per il 2024. Kade Verwey, 23enne originario di Silverstone, debutterà nel BSB con il team Tactix by Lloyd & Jones L1 Racing con una BMW M 1000 RR preparata proprio secondo le specifiche Pathway.

KADE VERWEY AL DEBUTTO NEL BRITISH SUPERBIKE

Per Verwey sarà pertanto non propriamente un salto nel buio. Contendente al titolo del British Junior Supersport Championship (la Supersport 300 d’oltremanica) nel 2019, nella passata stagione ha corso nel Pirelli National Superstock Championship, per l’appunto la Superstock 1000 britannica. In questa serie non ha propriamente entusiasmando, ottenendo piazzamenti in zona punti soltanto nel round inaugurale di Silverstone National con una BMW del Team XG Racing.

L’EMOZIONE DELL’ESORDIO

“Sono davvero entusiasta di correre per il team L1 Racing nel British Superbike la prossima stagione“, ha ammesso Kade Verwey. “La Pathway rappresenta l’ideale per me, una classe dove avrò modo di crescere ed imparare dai più forti mentre mi cimento per la prima volta in sella ad una Superbike. Non vedo davvero l’ora di iniziare, anche se dovrò attendere ancora a lungo per i primi test e gare“.

DUE PILOTI NEL BRITISH SUPERBIKE

L1 Racing, struttura che ha rilevato PR Racing al termine della stagione 2022, ha confermato che saranno due i piloti che correranno l’anno prossimo sotto le insegne Tactix by Lloyd & Jones BMW. La seconda M 1000 RR sarà preparata secondo le specifiche Full BSB Superbike e, presumibilmente, il favorito resta Luke Mossey, già in squadra in questo 2023.