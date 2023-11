Motoestate, è già 2024: ecco date e circuiti in calendario

Il Motoestate 2023 si è concluso lo scorso settembre, bisogna ora programmare una stagione 2024 che si preannuncia ricca di novità. Prima di tanti altri annunci però i Trofei MES iniziano a prendere forma con il nuovo calendario, che inizierà nel weekend del 21 aprile e si svilupperà in 5 round differenti, per arrivare alla sua conclusione in data 13 ottobre.

La partenza del Motoestate, come da tradizione, è fissata sul circuito di Varano de’ Melegari, dopo neanche un mese si farà tappa a Cremona ed a metà giugno ecco l’appuntamento umbro a Magione, una conferma per il terzo anno consecutivo. Dopodiché si correrà di nuovo sul Riccardo Paletti di Varano per il consueto appuntamento di fine luglio, tocca poi alla lunga pausa che finirà ad ottobre. Il gran finale di stagione avrà luogo a Cervesina, un evento però ancora da confermare ufficialmente.

Motoestate, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

2° round: 19 maggio – Cremona Circuit, San Martino del Lago

3° round: 16 giugno – Autodromo Nazionale dell’Umbria Mario Umberto Borzacchini, Magione

4° round: 28 luglio – Autodromo Riccardo Paletti, Varano de’ Melegari

5° round: 13 ottobre – Circuito Tazio Nuvolari, Cervesina (da confermare)

A breve verranno comunicate tutte le novità in programma per la prossima stagione e l’apertura delle iscrizioni per i Trofei Motoestate. Per maggiori info: [email protected]

Foto: Motoestate