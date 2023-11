Lunedì 27 novembre, appena concluso l’ultimo GP di questa stagione, le classi Moto2 e Moto3 saranno ancora impegnate al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. In programma una giornata di test ufficiali con il nuovo fornitore Pirelli, la prima vera prova dopo il test privato svolto ad inizio settembre a Barcellona. Una sorta di “shakedown” sia per le due categorie che per il marchio, che dall’anno prossimo subentra a Dunlop. Una giornata di attività che inaugurerà ufficialmente l’era Pirelli in Moto2 e Moto3, una prima occasione in questo 2023 per poi riprendere l’avvicinamento al prossimo campionato nei test del 2024 (qui date e circuiti).

Pirelli, gli orari dei test

L’attività di lunedì 27 novembre al Ricardo Tormo di Valencia inizierà alle 10:00 e finirà alle 17:00, un totale di sette ore suddivise in tre sessioni per categoria. Comincerà la Moto2 con orari 10:00-11:00, 12:20-13:25, 14:50-15:50, in alternanza con la Moto3 che invece scenderà in pista con orari 11:10-12:10, 13:35-14:40, 16:00-17:00.

Gli pneumatici Pirelli a disposizione dei piloti per il test di Valencia sono gli stessi già utilizzati delle prove private a Barcellona, sia in termini di misure che di mescole. Parliamo degli slick DIABLO Superbike e di quelli da bagnato DIABLO Rain. Non pneumatici prototipali ma standard, che possono quindi essere acquistati da qualsiasi motociclista perché regolarmente in vendita.

Le gomme per la Moto2

Misure

· Slick: Anteriore 125/70 R17 – Posteriore 200/65 R17

· Rain: Anteriore 120/70 R17 – Posteriore 200/60 R17

Allocazione per pilota

· Slick: Anteriore 3 SC1 (soft) e 3 SC2 (medium) – Posteriore 3 SC0 (soft) e 3 SC1 (medium)

· Rain: 2 set (anteriore + posteriore) di SCR1

Range pressioni raccomandate a caldo (post termocoperte)

· Slick: Anteriore 2.2/2.4 bar (32/35 psi) – Posteriore 1.65/1.8 bar (24/26 psi)

· Rain: Anteriore 2.3/2.4 bar (33.4/35 psi) – Posteriore 2.0/2.2 bar (29/32 psi)

Le gomme per la Moto3

Misure

· Slick: Anteriore 100/70 R17 – Posteriore 120/70 R17

· Rain: Anteriore 100/70 R17 – Posteriore 125/70 R17

Allocazione per pilota

· Slick: Anteriore 3 SC1 (soft) e 3 SC2 (medium) – Posteriore 3 SC1 (soft) e 3 SC1 (medium)

· Rain: 2 set (anteriore + posteriore) di SCR1

Range pressioni raccomandate a caldo (post termocoperte)

· Slick: Anteriore 1.8/2.0 bar (26/29 psi) – Posteriore 1.7/1.9 bar (24.5/27.5 psi)

· Rain: Anteriore e Posteriore 1.9 bar (27.5 psi)

Pirelli, la prima vera prova

“Quello di Barcellona è stato un primo test privato e si è svolto in condizioni plug&play, ovvero senza poter settare al meglio la moto, visto che team e piloti erano ancora nel bel mezzo dei rispettivi campionati” è il commento di Giorgio Barbier, direttore racing moto per Pirelli. “I feedback sono stati comunque molto positivi. In quel caso l’obiettivo era prima di tutto quello di verificare se le misure e le mescole da noi selezionate fossero adeguate. In tal senso Barcellona è stato un ottimo campo di prova, visto che si tratta di un circuito piuttosto impegnativo per i pneumatici.” Un primo contatto sia per Pirelli che per alcuni ragazzini in seguito confermati nel prossimo Mondiale. Un esempio è Luca Lunetta, allora alla prima uscita con i colori SIC58 per poi essere annunciato ufficialmente.

“Adesso abbiamo l’opportunità di effettuare il primo test ufficiale in ottica 2024, in questo caso a Campionato concluso e su un tracciato diverso come caratteristiche” ha proseguito Barbier. “Brevi rettilinei, fatta eccezione per quello di partenza/arrivo, e molte curve piuttosto lente, percorse con marce basse. Una pista non particolarmente impegnativa ma stretta, che vede quindi i piloti spesso in piega. Sarà una buona occasione per una seconda verifica delle prestazioni dei pneumatici, dato che anche a Valencia avremo esattamente le stesse opzioni già utilizzate nel primo test. Vogliamo iniziare nel 2024 la nostra prima stagione come fornitori unici Moto2 e Moto3 nel migliore dei modi.”

Foto: Pirelli Moto