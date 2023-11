Siamo ormai all’ultimo evento della stagione 2023, appuntamento a Valencia per le ultime gare. Il titolo Moto2 è stato deciso in Malesia, in Qatar poi Jaume Masia si è coronato campione Moto3. Ora manca solo il nome del campione MotoGP: 21 punti separano Francesco Bagnaia e Jorge Martin, chi dei due vincerà? In classe intermedia non mancheranno due interessanti wild card: la prima è del pilota MotoE Matteo Ferrari, pronto per un emozionante debutto (il suo commento).

Ci sarà poi Hector Garzo, ex Moto2 ed al ritorno nella categoria, stavolta assieme al costruttore NTS e con il supporto tecnico del Team MMR (i dettagli). Appuntamento da non perdere al Ricardo Tormo di Valencia: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, attenzione agli orari diversi domenica per evitare la sovrapposizione con la Formula 1. Su TV8 invece ci sarà sempre la “semidifferita”: qualifiche e Sprint del sabato sono in diretta, le tre gare della domenica infine sono in differita.

GP Valencia, il programma Sky Sport

Venerdì 24 novembre

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 25 novembre

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 26 novembre

10:40-10:50 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara – 20 giri

13:15 Moto2 Gara – 22 giri

15:00 MotoGP Gara – 27 giri

La programmazione TV8

Sabato 25 novembre

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 26 novembre

14:00 Moto3 Gara – 20 giri

15:20 Moto2 Gara – 22 giri

17:00 MotoGP Gara – 27 giri

Foto: Michelin Motorsport