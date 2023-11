Il team Oxford Products Racing Moto Rapido Ducati si tiene stretto Christian Iddon per il British Superbike 2024. Conclusa una stagione che ha visto la compagine di Steve ‘Wilf‘ Moore a digiuno di successi nel BSB, conquistando tuttavia il titolo nel British Supersport con la Ducati Panigale V2 affidata a Ben Currie, per l’anno venturo punta a tornare protagonista anche tra le Superbike. La riconferma di Iddon, contendente al titolo e terzo classificato della stagione 2020, va ad inquadrarsi in questo contesto, con tutto il potenziale per ambire a risultati importanti.

IDDON VETERANO NEL BRITISH SUPERBIKE

Di fatto Christian Iddon rappresenta un veterano ed una certezza nel BSB, oltretutto in sella ad una Panigale V4 R. Dopo aver difeso a lungo i colori di TAS BMW, nel biennio 2020-2021 ben figurò con il Paul Bird Motorsport, come detto lottando nella prima occasione per la conquista del titolo. Tornato Ducatista quest’anno dopo la parentesi in Buildbase Suzuki, con il team Moto Rapido ha concluso nono con quattro podi all’attivo, senza tuttavia mancare il bersaglio più grande rappresentato dalla vittoria.

RICONFERMA INEVITABILE

“Per me è fantastico trovare conferma al team Oxford Products Racing Ducati per la prossima stagione“, ha ammesso Christian Iddon. “Quest’anno avevamo grandi aspettative e per il 2024 puntiamo senza dubbio a qualcosa di più. La continuità è fondamentale, a maggior ragione se ripartiremo dai buoni risultati della seconda parte di stagione. Sono certo che in squadra abbiamo tutti i pezzi del puzzle, dobbiamo soltanto metterli insieme. Il pacchetto tecnico è quello giusto per puntare a vincere e per il 2024 vogliamo rilanciare la nostra sfida per il campionato“.

TRA SUPERBIKE E SUPERSPORT

Il team Oxford Products Racing Moto Rapido Ducati sarà pertanto presente nel British Superbike con Christian Iddon in sella alla Panigale V4 R #21, contestualmente proseguendo l’impegno in Supersport. Al riguardo è stato annunciato il rinnovo con Ben Currie, il quale correrà con il #1 ben in vista sul cupolino della propria Panigale V2.