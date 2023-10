Ducati V2 pigliatutto: conquista anche il British Supersport

Un sabato all’insegna di un bicilindrico italiano. Quasi in perfetta concomitanza di orari, mentre Nicolò Bulega a Portimão chiudeva i giochi-campionato nel Mondiale, a Donington Park si è registrato il trionfo, anche in questa circostanza in anticipo, di Ben Currie nel British Supersport. Comun denominatore la disponibilità di una Ducati Panigale V2, moto che quest’anno ha vinto i tre principali campionati Supersport del pianeta.

TRIS IN SUPERSPORT PER LA DUCATI V2

In meno di un mese infatti la Ducati Panigale V2 ha conquistato tre titoli in sequenza. Dapprima con Xavi Forés ed il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC nel MotoAmerica, successivamente a stretto giro nel Mondiale e British Supersport. In quest’ultima vetrina ci ha pensato l’australiano Ben Currie, australiano (ma di fatto britannico d’adozione e formazione agonistica) tornato a competere oltremanica dopo una parentesi tutt’altro che felice nella serie iridata. Schierato dal team Oxford Products Racing Moto Rapido Ducati, Currie ha conquistato il titolo già al termine della corsa del sabato di Donington Park, nello specifico con tre gare d’anticipo.

STAGIONE TRIONFALE

Currie con la V2 di Bologna ci ha messo un po’ a trovare il ritmo, cambiando letteralmente passo in piena estate. Da Thruxton ha inanellato sei vittorie (tre doppiette) in otto gare, avendo così la meglio rispetto alla Kawasaki di Tom Booth Amos (impegnato part-time per i concomitanti impegni nel Mondiale) ed alla Yamaha di Tom Tomparis.

SUPERSPORT NEXT GEN

Il British Supersport anticipò i tempi nella cosiddetta formula “Next Gen”, ospitando nel 2021 il debutto della Triumph Street Triple 765 RS. Il 2023 è stato il primo vero anno in cui una squadra Ducati, ovvero il team Moto Rapido di Steve ‘Wilf’ Moore, si è schierata con ambizioni di vittoria finale nella serie. Oltre alla Panigale V2, la serie britannica vede al via tuttora competitive Kawasaki ZX-6R e Yamaha R6, oltre che Suzuki GSX-R 750 (quarta in campionato con Rhys Irwin) e, chiaramente, Triumph. La concorrenza, insomma, non è mancata.