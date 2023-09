Xavi Forés con Ducati in trionfo: Campione MotoAmerica 2023

Poteva accontentarsi di un modesto quinto posto, ma alla luce di una straordinaria stagione d’esordio nel motociclismo d’oltreoceano non sarebbe stato in linea con quanto profuso sin dal primo round vissuto a Road Atlanta. Con il nono successo stagionale in 13 gare finora disputate, Xavi Forés al termine di Gara 1 svoltasi al Circuit of the Americas di Austin si è laureato Campione MotoAmerica Supersport 2023, l’ennesimo alloro di una carriera da giramondo di successo. Il motociclista valenciano ha così portato in trionfo per il secondo anno consecutivo la Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, anticipando l’atteso passaggio alla classe Superbike previsto per la prossima stagione.

XAVI FORES CAMPIONE MOTOAMERICA SUPERSPORT

Accettata la proposta Ducati di correre al di là dell’Atlantico, Xavi Forés ha vissuto un 2023 memorabile. Superata la delusione vissuta alla 200 miglia di Daytona extra-campionato (fuori gioco nei primi giri per un problema tecnico), da quel momento in avanti ha inanellato una serie di successi continui. In 13 gare finora disputate ha conquistato infatti 9 vittorie, due secondi posti, mancando l’appuntamento con il podio soltanto a Brainerd (7° e 4° nelle due gare). Una cavalcata trionfale iniziata con la doppietta al debutto di Road Atlanta, il trionfo nella prima “Long Race” in stile Endurance di Barber, ancora una coppia di successi nei successivi appuntamenti di Elkhart Lake e Shelton ed un nuovo hurrà nella “Extended Race” di Laguna Seca. Una “winning streak” di 8 vittorie nelle prime 8 gare conclusasi soltanto nel problematico weekend vissuto a Brainerd e nella successiva trasferta di Pittsburgh (due volte secondo).

SUCCESSO IN GARA 1 AD AUSTIN

Al COTA, favorito dal buon esito nei test pre-evento, ha ripreso l’appuntamento con la vittoria in una Gara 1 esente da errori. Sfumata per soli 36 millesimi la pole, allo start si è subito garantito l’holeshot alla prima curva, rispondendo in due distinte occasioni agli assalti del giovane Tyler Scott (Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki), l’unico suo avversario nella corsa al titolo. Dapprima con una botta-e-risposta in curva 1 al secondo giro, successivamente con la decisiva controffensiva alla quinta tornata, festeggiando la vittoria in una prima gara del weekend conclusasi anzitempo con l’esposizione della bandiera rossa per la caduta senza conseguenze di un concorrente.

ENNESIMO TITOLO PER FORES

Se per il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC e la Panigale V2 si tratta del secondo titolo MotoAmerica Supersport consecutivo dopo il trionfo di Josh Herrin del 2022, per Xavi Forés è l’ennesimo alloro di una carriera da incorniciare tra le derivate dalla serie. Miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018 con Barni Ducati, nel 2014 si laureò Campione IDM Superbike con 3C-Racing Ducati, festeggiando ancor prima i titoli nel CEV Formula Extreme/Stock Extreme 2010 (con BMW) e 2013 (con Ducati), in quest’ultima circostanza vincendo anche il titolo Europeo Superstock 1000 nella finale in prova unica ad Albacete.

ANCORA UNA GARA PER IL MOTOAMERICA AD AUSTIN

Atteso settimana prossima al via del Bol d’Or con ERC Endurance Ducati, a Xavi Forés resta ancora Gara 2 della Supersport americana al COTA. Poi ci sarà il gran finale di stagione in agenda il 23-24 settembre prossimi in New Jersey. La conclusiva corsa del weekend in Texas verrà trasmessa come sempre in diretta web streaming dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.