7 gare, 7 vittorie: Xavi Forés non si batte nel MotoAmerica

Non ci sono storie: Xavi Forés, da rookie, quest’anno nel MotoAmerica Supersport è di un altro livello. Al The Ridge Motorsports Park di Shelton, teatro del quarto appuntamento stagionale, il motociclista valenciano in sella alla Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC ha messo a segno un’altra doppietta, portando a sette il numero di affermazioni conseguite nelle sette gare finora disputate. Il miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018 ha letteralmente fatto il vuoto nelle due gare svoltesi sul tracciato dello Stato di Washington, viaggiando al giro di boa della stagione con un colossale vantaggio in campionato.

XAVI FORES IMBATTUTO ED IMBATTIBILE

Di fatto Xavi Forés è imbattuto e, alla luce del rendimento mostrato finora, imbattibile. Alla doppietta all’esordio di Road Atlanta ha fatto seguire il successo nella prima “Long Race” in stile Endurance di Barber, mettendo a segno ulteriori due double tra Road America e, adesso, Shelton. In particolare proprio in quest’ultimo fine settimana di gare ha messo in mostra tutta la sua supremazia, basti pensare che nessuno tra i suoi avversari, nemmeno per un istante, sia riuscito a mettergli le ruote davanti da sabato in poi.

POLE E DOPPIETTA NEL MOTOAMERICA

Autore sabato mattina della prima pole position stagionale con il nuovo giro record, al successo di Gara 1 ha fatto seguire una perentoria affermazione anche nella seconda manche. Con la medesima modalità: partenza perfetta e fuga in solitaria, anche se in questa circostanza con un vantaggio inferiore (nell’ordine dei 5″) rispetto a quello della corsa svoltasi sabato (12″ effettivi).

DUCATI PANIGALE V2 MOTO DI RIFERIMENTO

Con la moto e squadra in trionfo lo scorso anno (e nell’ultima edizione della 200 miglia di Daytona) con Josh Herrin, Xavi Forés sta facendo persino meglio. La concorrenza mugugna per la disparità in termini di performance, anche se la sua Ducati Panigale V2 è già stata limitata da alcuni correttivi regolamentari. Anche qui, non ci sono storie: è il Ducatista a far la differenza sui piloti di Suzuki (con la nuova GSX-R 750), Yamaha, Kawasaki e, da questa gara, MV Agusta.

CERCASI AVVERSARI NEL MOTOAMERICA SUPERSPORT

In questa Gara 2 Xavi Forés è scappato via viaggiando con tempi da qualifica (crono da pole in 1’43″596 al primo giro lanciato!), distanziando il terzetto Suzuki: a 5″ Tyler Scott, a 8″ Teagg Hobss (secondo podio in carriera), a 10″7 Jake Lewis. Dopo la musica ha concluso Stefano Mesa (Tytlers Cycle Racing Kawasaki) mentre il veterano Josh Hayes, sulla carta l’avversario numero 1, suo malgrado è incappato in una scivolata nelle battute iniziali della contesa.

PROSSIMO APPUNTAMENTO LAGUNA SECA

Con Xavi Forés a punteggio pieno il MotoAmerica Supersport tornerà in azione nel fine settimana dell’8-9 luglio a Laguna Seca. Come sempre l’intero programma di attività si potrà seguire in diretta web streaming grazie al servizio in abbonamento MotoAmerica Live+.