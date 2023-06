5 vittorie su 5 gare: Xavi Forés non si batte nel MotoAmerica

Cinque gare, cinque vittorie, da rookie (di lusso) del MotoAmerica. La Supersport al di là dell’Atlantico è già diventato un feudo di Xavi Forés. Le eventuali problematiche di questo suo debutto a tempo pieno nel motociclismo d’oltreoceano sono state spazzate via con una superiorità finora fuori discussione. Seppur con un Ducati Panigale V2 penalizzata dal regolamento vigente proprio alla vigilia di questo fine settimana, il motociclista valenciano ha messo a segno una perentoria doppietta sul temutissimo tracciato di Road America. Vincitore ieri di Gara 1, Forés si è ripetuto in una seconda manche a tratti combattutissima grazie ad un mai domo Stefano Mesa (Tytlers Cycle Racing Kawasaki).

LA MANITA DI XAVI FORES NEL MOTOAMERICA

Per dirla in spagnolo, a tutti gli effetti Xavi Forés può mostrare, con pieno merito e titolo, la cosiddetta “Manita“. Cinque gare agli archivi, cinque vittorie. Dalla doppietta al debutto assoluto in quel di Road Atlanta ha fatto seguire l’affermazione nella “Long Race” in stile 200 miglia di Daytona a Barber, fino ad un nuovo double nel fine settimana in Wisconsin. Se nella corsa del sabato ha dovuto rispondere agli assalti di Mesa ed Hayes, in questa seconda manche ha incrociato nel proprio cammino un determinatissimo Stefano Mesa, con la Kawasaki 636 a lungo in grado di impensierirlo.

RITMO RECORD

La riasfaltatura del tracciato di Road America ha fatto il suo lavoro, ma tra Forés ed il colombiano Mesa si è assistiti ad un continuo e progressivo assalto al record della pista. Al giro di boa della contesa, entrambi sono stati in grado di infrangere il muro del 2’17”, ben al di sotto dei tempi delle qualifiche con la perla del 2’16″707 del Ducatista che, di fatto, nel finale gli ha garantito la vittoria.

FORES VINCE CON UNA DUCATI PENALIZZATA DAL REGOLAMENTO

Xavi Forés è parso tuttavia sempre in controllo della situazione. Terzo alla conclusione del primo giro, alla seconda tornata ha passato dapprima l’eterno Josh Hayes (4° al traguardo con Squid Hunter Yamaha) per poi, alla consueta staccata della curva 5, proprio Stefano Mesa. I due hanno ingaggiato un bel confronto, con il solito leitmotiv: il colombiano formidabile in rettilineo (specie al Moraine Sweep), il valenciano prodigioso in staccata. Segno che i correttivi regolamentari per equilibrare le prestazioni hanno certamente rallentato la Ducati Panigale V2 #12 in termini velocistici, ma a far la differenza è proprio Xavi.

LEADERSHIP DEL MOTOAMERICA SUPERSPORT

Forés a 4 giri dal termine si è persino preso il lusso di far sfilare Mesa, studiandolo per qualche curva per poi, tenendosi qualcosa nel taschino, riuscendo a guadagnare quei metri sufficienti per festeggiare la cinquina di successi. Con il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC comanda così a punteggio pieno la classifica di campionato, per una Gara 2 che ha offerto quattro differenti case costruttrici ai primi quattro posti. Detto di Forés (Ducati) e Mesa (Kawasaki), terzo ha concluso il giovanissimo Tyler Scott con la GSX-R 750 di Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki, seguito come detto da Josh Hayes (Yamaha). Evidentemente un’alternanza di moto al vertice non manca, ma è l’esperienza e la velocità del miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018 a render possibile questo superlativo ruolino di marcia.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL MOTOAMERICA A SHELTON

Se Xavi Forés nel fine settimana del 17-18 giugno prossimi affronterà la 24 ore di Spa Francorchamps del Mondiale Endurance con il team ERC Ducati, per il ritorno in azione del MotoAmerica bisognerà attendere un’ulteriore settimana. L’appuntamento con il quarto round 2023 è infatti fissato per il weekend del 24-25 giugno al The Ridge Motorsports Park di Shelton (Stato di Washington). Come sempre il servizio in abbonamento MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione integrale dell’evento in diretta web streaming.