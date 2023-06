Xavi Forés resta imbattuto: 6 su 6 nel MotoAmerica Supersport

Adottando una terminologia prettamente d’oltreoceano, quella di Xavi Forés nel MotoAmerica Supersport 2023 è una “Total domination“. Qualche elemento a suffragio di questa tesi: 6 gare finora disputate, 6 vittorie, mostrandosi tutt’uno con la Panigale V2 del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC. Un dominio riaffermato in una Gara 1 svoltasi al Ridge Motorsports Park di Shelton, Stato di Washington, dove non ha lasciato alcun scampo agli avversari. Più degli 11″ di vantaggio sul suo più diretto (si fa per dire…) inseguitore all’esposizione della bandiera a scacchi dopo 15 giri di gara, più di un passo sul 43” basso inavvicinabile per chiunque. Dopo soli 4 round, il motociclista valenciano, da rookie, letteralmente è in fuga-campionato.

XAVI FORES IN FUGA NEL MOTOAMERICA

Proprio così. Prossimi al giro di boa della stagione, Xavi Forés a punteggio pieno comanda a quota 175 punti, 62 lunghezze di vantaggio su Stefano Mesa (Tytler Cycle Racing Kawasaki), incappato in una pericolosissima caduta nel corso dell’ultimo giro di gara. Josh Hayes, secondo al traguardo con la Yamaha R6 del Squid Hunter Racing della sua compagna Melissa Paris, sconta a sua volta 72 punti di gap, svantaggio che sale a -83 per Tyler Scott, quarto in gara e campionato.

POLE E VITTORIA

Se della condotta di gara di Xavi Forés c’è veramente poco da dire, l’anomalia verte nel fatto che, nella mattinata del sabato, si è garantito la prima pole position stagionale con il nuovo riferimento record di 1’43″406. Un giro sensazionale che ha rappresentato un campanello d’allarme per gli avversari, considerati i 7 decimi rifilati alla coppia Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki formata da Tyler Scott e Teagg Hobbs, 8 a Jake Lewis, quasi 1″ su Josh Hayes.

DOMINIO TOTALE IN GARA

Forte della pole, allo spegnimento del semaforo il Ducatista ha indovinato un grande spunto, viaggiando spedito verso la sesta vittoria in sei gare con una superiorità fuori discussione. Dopo 5 giri aveva già costruito un rassicurante vantaggio di 4″ sul plotoncino di inseguitori, margine salito a 12″ effettivi, concedendosi il lusso di percorrere a passo d’uomo gli ultimi metri prima dell’arrivo per tutte le celebrazioni del caso.

SESTA VITTORIA NEL MOTOAMERICA SUPERSPORT

Su un tracciato mai visto prima, Xavi Forés ha così messo a segno la sesta vittoria stagionale ed in carriera nel MotoAmerica Supersport. Alla doppietta di Road Atlanta ha poi fatto seguire il successo nella “Long Race” stile 200 miglia di Daytona disputatasi a Barber, realizzando un ulteriore double in quel di Elkhart Lake. Il tutto nonostante dei correttivi regolamentari apportati per limitare le performance della sua Ducati Panigale V2 anche se, oggettivamente, a far la differenza è proprio la velocità del miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018. Una stagione finora perfetta, dove le uniche delusioni sono arrivate nel Mondiale Endurance (ritiro lo scorso weekend alla 24 ore di Spa dopo sole 4 ore di gara per un problema al cambio) ed alla Daytona 200 (gara extra-campionato), in entrambi i casi senza alcun errore di Xavi.

HAYES SECONDO, PRIMO PODIO PER HOBBS

Se Forés non ha lasciato margine di manovra ai suoi competitors, il veterano Josh Hayes si è dovuto accontentare del secondo posto a precedere Teagg Hobbs, terzo celebrando il primo, personale podio in carriera nella Supersport americana. Con Stefano Mesa KO all’ultimo giro (e con la sua Kawasaki Ninja ZX-6R che ha rischiato di finirgli addosso…), Tyler Scott e Jake Lewis con altre due Suzuki GSX-R 750 hanno concluso rispettivamente quarto e quinto a precedere il sorprendente Andy DiBrino, sesto alla prima uscita con la MV Agusta F3 800 del team Competition Werks.

PROSSIMI A GARA 2

Xavi Forés avrà un’altra concreta chance di proseguire questa striscia di successi in Gara 2 al The Ridge Motorsports Park in programma domenica. Come sempre la diretta web streaming sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.