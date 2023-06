MotoGP, Bagnaia: “L’importante è essere i più forti, non i più veloci”

ll leader della MotoGP Francesco Bagnaia va in vacanza dopo aver preso ulteriore slancio ad Assen, lo stesso circuito dove lo scorso anno iniziò la rimonta che lo portò al titolo mondiale 2022. Quarta vittoria dell’anno su otto possibili, 194 punti in classifica a +35 su Jorge Martin, + 36 su Marco Bezzecchi. Sono i due piloti satelliti ad accreditarsi come possibili antagonisti, con una sfida tutta italiana che ha esaltato i palati dei fan e avrà fatto sicuramente piacere a Valentino Rossi.

Bagnaia domina il Mondiale

Marco Bezzecchi, vincitore nella gara sprint e secondo nella sfida domenicale, ha provato a mettere in discussione l’autorità di Pecco. C’è riuscito a metà, ma alla fine la Ducati con il numero #1 ha avuto la meglio, proprio come è accaduto un anno fa, con Bagnaia vincitore e il ‘Bez’ alle sue spalle. Il campione piemontese ha impiegato giusto un paio di giri per superare la KTM di Brad Binder, come sempre fulminante al via, forte anche di una gomma soft al posteriore. Nulla da fare contro l’alfiere cresciuto all’ombra della VR46 Academy, che può andare in vacanza con molta serenità e un buon vantaggio nella corsa al suo secondo titolo MotoGP.

Bezzecchi ha impiegato 16 giri per superare la KTM, troppi per pensare di recuperare terreno dal compagno di allenamenti e pensare di sorpassarlo. “Stavolta ti ho fregato io“, gli ha detto Bagnaia, dopo una settimana di amichevoli scintille che avevano impensierito Alessio Salucci e il gruppo di Tavullia. Nulla da fare, almeno per adesso. Il rapporto continua a procedere a gonfie vele, quando la sfida entrerà nel vivo staremo a vedere. Le moto, ufficiali e non, vanno forte, la condivisione dati funziona e garantisce un vantaggio notevole. I team riescono a trovare sempre una soluzione, d’altronde le prime uscite ad Assen avevano fatto emergere qualche ritardo per Francesco, subito risolto al termine del sabato.

L’estate del leader MotoGP

Impossibile negare che Bezzecchi gli abbia messo un po’ di pressione. “Quando ho visto Bez sorpassare Brad ho dovuto iniziare a spingere perché sapevo che era molto veloce. Questo è stato fondamentale, perché ho dovuto prendermi un certo rischio. Ma è normale se vuoi vincere“, ha spiegato Francesco Bagnaia. “L’importante è essere i più forti, non i più veloci. Sto imparando perché a inizio anno mi sentivo forte, ma ho commesso degli errori e stiamo lavorando per cercare di non ripeterli. Le ultime gare sono state abbastanza costanti e andiamo felici in vacanza“.

Nessuna intenzione di abbassare la guardia o subire cali di concentrazione. “Sarà un meritato riposo, ma dovremo lavorare sodo anche per migliorare in vista della seconda parte di campionato. Non vado in vacanza, ho la fortuna di vivere al mare. Non farò niente di speciale“. Tra gli appuntamenti in agenda c’è sicuramente il matrimonio di Luca Marini con Marta Vincenzi, in attesa di scegliere una data anche per le sue nozze con Domizia.

Foto: MotoGP.com