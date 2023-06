È sempre più vicino il “World Record Challenge” di Velocità di VELOCIFERO, in programma venerdì 30 giugno 2023 all’Autodromo Nazionale Monza. In anteprima rispetto all’evento, VELOCIFERO svela la prima immagine dell’incredibile prototipo del monopattino elettrico da oltre 200 CV, prodotto e preparato dall’azienda, che sarà protagonista della sfida.

“Il veicolo che abbiamo realizzato per il record vanta caratteristiche tecniche mai viste.” Questo il commento di Alessandro Tartarini, patron di Velocifero, che per l’occasione guiderà il prototipo. “Il suo sviluppo ha rappresentato per noi una sfida molto impegnativa: il risultato è davvero strabiliante” ha poi concluso. Alle ore 11:00 del 30 giugno sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su velocifero.eu, mentre l’ingresso all’Autodromo è solo su invito.

L’azienda Velocifero

Velocifero, azienda che ha nel DNA l’innovazione tecnologica e un design “esclusivo”, dal 2015 concentra i suoi sforzi sullo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici e con motore termico all’avanguardia, capaci di rendere ogni prodotto distintivo ed inimitabile. La produzione nel 2023 raggiungerà un volume di oltre 120.000 veicoli prodotti.

Anima dell’azienda è Alessandro Tartarini, tra i primi 100 industrial design al mondo, erede di una dinastia di piloti, costruttori e industriali del mondo motociclistico. Suo nonno Egisto è stato pilota ufficiale di Moto Guzzi all’inizio del secolo scorso, ottenendo importanti successi. Suo padre Leopoldo, pilota per Ducati e Benelli e protagonista delle gare motociclistiche degli anni ’50, ha fondato l’azienda Italjet, diventando un punto di riferimento nel design dell’industria motociclistica.

Alessandro, dopo gli studi, ha collaborato nell’attività del padre, principalmente focalizzata nello sviluppo di nuovi prodotti, fino al 2000. Tra i modelli Italjet che hanno riscosso un grande successo nel mondo c’era anche Velocifero, il primo scooter dallo stile retrò. Proprio quello che, nel 1994, il magazine Newsweek ha definito “l’oggetto più desiderato dagli americani”. La denominazione dell’azienda è un omaggio all’inconfondibile scooter degli anni ’90 dalla creatività e soluzioni tecniche innovative uniche.

Foto: velocifero.eu