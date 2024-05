Mondiale Superbike a Cremona “Parcheggi vicini e gratuiti”

I parcheggi sono spesso un problema per gli appassionati che vanno alle gare. Tante volte quando si va ad una gara di Superbike o MotoGP bisogna mettere in preventivo sia il costo che una lunga camminata zaino in spalla. Il Cremona Circuit invece si distingue. Sorge in aperta campagna con spazi immensi attorno quindi i parcheggi non mancano come racconta l’amministratore unico Alessandro Canevarolo in un’intervista al microfono di CorsedimotoTV.

“Al Cremona Circuit si arriva da tre strade: la direttiva di Cremona, quella di Parma e quella del Lago di Garda. La gente potrà parcheggiare dunque molto vicino all’autodromo nelle aree predisposte di circa 100mila metri quadri per ogni parcheggio. La lontananza massima è di 600 metri e spesso è inferiore. I parcheggi sono gratuiti perché è il primo anno e vogliamo dare qualcosa in più ai nostri clienti e al pubblico della Superbike”.

Gli appassionati potranno vedere ampi tratti di pista.

“Per le tribune la location è un po’ inusuale perché sono all’interno del circuito. Ogni persona vedrà dalle due alle tre parti del tracciato. Ci sono tre aree: prato, fan zone 1 e fan zone 2. Le zone sono collegate da tre ponti ed è possibile girare in quasi tutto l’impianto”.

Nell’intervista, Alessadro Canevarolo ha parlato poi dei vari aspetti legati alla logistica, si è soffermato su cosa si potrà vedere dalla zona prato, sul paddock show che verrà allestito all’interno del kartodromo e tanti altri aspetti molto utili per chi andrà a Cremona. Vi invitiamo dunque a vedere il video su CorsedimotoTV.