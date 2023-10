MotoGP, Bezzecchi: dal quasi disastro al via al podio ad un passo

Nel GP Motegi Marco Bezzecchi ha di nuovo vissuto “l’incubo” delle prime curve di una gara. Non è mancato infatti un contatto multiplo iniziale con anche lui protagonista, ma il frenetico cambio moto per il vero arrivo della pioggia gli ha poi dato una grossa mano a risalire. Bezzecchi infatti era tornato a giocarsi il podio, perso però contro Marc Marquez, che aveva ormai messo nel mirino le prime due Ducati. Ecco poi arrivare la bandiera rossa infine determinante: il pilota VR46 è 4° alla fine di una gara imprevedibile, limitando i danni ma perdendo qualche altro punticino rispetto a Jorge Martin e Francesco Bagnaia…

Quasi disastro al via

Il pasticcio infatti poteva verificarsi immediatamente: Bezzecchi, in mezzo al gruppo, ha perso il posteriore e ha rischiato la frittata con il campione MotoGP in carica. “L’ho evitato di un pelo, ma mi sono toccato con altri due piloti”. Si tratta di Johann Zarco, finito nella ghiaia, e Maverick Vinales, anche lui fuori pista ma pure scivolato. “Alla curva 3 poi ho sentito un altro colpo e mi sono ritrovato in fondo” ha poi aggiunto Bezzecchi. Un inizio quindi tutt’altro che positivo per lui, la pioggia sempre più copiosa invece gli permette di cambiare la situazione. “Ho cambiato subito la moto, mi è venuto molto bene e ho recuperato qualche posizione” ha raccontato il pilota Ducati VR46, piuttosto divertito alla fine del suo primo flag-to-flag.

Bezzecchi, podio ad un passo

Dopo tutti i cambi moto, inclusi quelli tardivi delle Yamaha, di Pirro e di Bradl, le Ducati ci mettono poco a tornare davanti. Comanda Jorge Martin, secondo è Francesco Bagnaia, terza piazza per Marco Bezzecchi, ma dietro di loro c’è un Marc Marquez all’arrembaggio in condizioni che “nascondono” le difficoltà della sua Honda. Bezzecchi cerca di difendersi, ma è costretto a cedere per un problema. “Ho iniziato ad avere problemi col cupolino, non vedevo più niente” ha ammesso il pilota #72. Marquez arriva e riesce poi ad averne ragione, tempo due giri ed ecco la bandiera rossa: l’italiano, scettico sulla ripartenza, come infatti vedremo poco dopo, sa benissimo di aver perso il terzo posto e quindi il podio.

La situazione mondiale

A livello di classifica generale, ci sono tre piloti in particolare che spiccano sugli altri. È vero che la doppia gara si presta a maggiori stravolgimenti, ma dal 4° posto in giù lo svantaggio è lievitato ad oltre 100 punti. Francesco Bagnaia lascia Motegi con un margine ormai ridotto al minimo, appena 3 punti, su un Jorge Martin in stato di grazia che appare sempre più difficile da fermare. Marco Bezzecchi invece ora è a 54 punti di ritardo: un divario non incolmabile, ma la situazione si sta complicando un po’ di più per lui. Da non dimenticare che mancano però ancora 6 GP, quindi 12 gare: può ancora succedere di tutto.

Foto: Mooney VR46 Racing Team