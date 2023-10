Superbike, Bautista instinct: “Così ho sconfitto Razgatlioglu”

Battere un osso duro come Toprak Razgatlioglu non è mai semplice, ma Alvaro Bautista anche oggi ha avuto la meglio sul rivale. Lo ha beffato al fotofinish sia in Superpole Race sia in Gara 2. In quest’ultima manche ha fatto una magia con un sorpasso all’esterno da vero campione. Il secondo titolo Superbike è ormai nelle sue mani, dato che nell’ultimo round a Jerez gli basterà conquistare 2 punti per conquistarlo matematicamente.

Superbike Portimao, Bautista: che lotta con Razgatlioglu

Le battaglie con Razgatlioglu sono state bellissime, in particolare quella di Gara 2 ha emozionato gli appassionati del Mondiale SBK. Il pilota del team Aruba Racing Ducati si è divertito parecchio: “È stato fantastico, sono orgoglioso di aver lottato con lui, ha dato il suo massimo. Non aveva nulla da perdere, ha provato di tutto. Anche io ho fatto del mio meglio e siamo andati vicini al contatto più volte. È stato divertente. All’ultima curva ero molto veloce, volevo fare come in Superpole Race ma lui ha imparato e ha chiuso la linea, quindi ho pensavo che se non potevo passare all’interno potevo provarci dall’esterno. Ho aperto il gas e ce l’ho fatta, è stato qualcosa di istintivo in quel momento. Sono felice del mio hat-trick in questo weekend“.

Bautista sabato non aveva guidato come voleva, pur riuscendo comunque a vincere, mentre nella giornata odierna ha potuto sfruttare meglio il suo potenziale con la Panigale V4 R: “Ieri avevo alcuni problemi con il vento, oggi mi sono sentito molto meglio. Soprattutto nella Superpole Race mi sono divertito guidando la mia moto, mentre in Gara 2 non sono riuscito a fare il mio passo perché ho lottato in ogni giro, però mi sono divertito. Comunque sono felice, ho fatto del mio meglio e ho vinto“.

Alvaro davanti a Fogarty con la Ducati

Quello di oggi è un giorno speciale per Alvaro anche perché ha raggiunto quota 56 vittorie con la Ducati e, diventando il nuovo primatista del marchio in Superbike: ha scavalcato il leggendario Carl Fogarty. Ne va molto fiero: “Sono davvero felice, è fantastico essere il pilota più vittorioso di questo costruttore nel WorldSBK. Sono contento di far parte della storia di Ducati e ringrazio tutti per il supporto“.

Per quanto riguarda la corsa al titolo, potrà laurearsi campione del mondo già in Gara 1 a Jerez: “È positivo anche per me che si decida tutto a Jerez, c’è ancora qualcosa da vincere o da perdere. Ora abbiamo del tempo per rilassarci e preparare le ultime gare. Spero che ci sarà tanta gente a vederci a Jerez. Mi allenerò come sempre, la pista mi piace molto e cercherò di godermi quel weekend“.

Foto: WorldSBK