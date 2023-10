MotoGP: Quartararo, l’azzardo non paga “Ero indietro, ho provato”

Un ennesimo fine settimana complicato per Fabio Quartararo. Nella gara odierna però ci ha pensato la pioggia a mandare all’aria tutti i programmi della griglia MotoGP, anche se alla fine hanno avuto la meglio sempre le Ducati. L’alfiere Yamaha in particolare ha tentato una tattica diversa, rimanendo in pista un po’ più a lungo prima del cambio moto. Un tentativo andato a vuoto, ma alla fine Quartararo, che non condivide del tutto la decisione della Direzione Gara al momento del via, ha portato a casa un 10° posto, comunque qualcosa di più della P15 della MotoGP Sprint.

“Non cambiava molto, ho provato”

Poco dopo la comparsa della bandiera bianca, con la pioggia in aumento, la maggior parte della griglia MotoGP è tornata in pit lane per il cambio moto. Fabio Quartararo invece ha optato per una scelta diversa, che ha poi spiegato così: “Ho provato a rimanere per un giro in più in pista con le slick, non pioveva molto”. La speranza era che la situazione migliorasse, invece è andato tutto ben diversamente. “Una volta iniziato il secondo giro ho capito che non potevo continuare” ha ammesso Quartararo. “Stavo lottando per il 12° o 13° posto in quel momento, non ricordo di preciso: non faceva una grande differenza per noi, quindi ho voluto fare un tentativo”.

Quartararo: “Penso sia stato un errore”

La pioggia ha iniziato a fare una leggera comparsa mezz’ora prima del via ufficiale della gara. Parliamo però solo di qualche goccia, una situazione che poteva sia migliorare che peggiorare. Fabio Quartararo ha detto la sua sulla partenza per una gara asciutta. “Era già un po’ bagnato, era al limite farci partire così” ha dichiarato il #20 di casa Yamaha. “Penso sarebbe stato meglio fermarsi e ripartire per una gara bagnata: credo sia stato un po’ un errore da parte della Direzione Gara”. Si chiude un altro GP complesso, ma Quartararo preferisce guardare i lati positivi: “Il ritmo che avevamo sull’asciutto era buono. Sappiamo quindi che possiamo andare forte, ci sarà utile per il futuro”.

Foto: Monster Energy Yamaha MotoGP