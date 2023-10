Nicolò Bulega: si festeggia anche a San Marino. Ecco perché

Nicolò Bulega sfila con il tricolore ma anche a San Marino si festeggia il suo titolo mondiale. Nato a Montecchio Emilia (in provincia di Reggio Emilia) e cresciuto in Romagna, ora vive nell’ antica Repubblica con la sua fidanzata. Da quest’anno gareggia per il Moto Club Titano che proprio nel 2023 ha celebrato i suoi 40 anni. Il sodalizio presieduto da Simone Saraceni è tra i più longevi della Romagna. Ha avuto tra i tesserati centinaia di piloti sia nella velocità che nel fuoristrada ma mai un Campione del Mondo. Manuel Poggiali gareggiava per un altro motoclub. Nicolò Bulega a San Marino ha tantissimi tifosi. Caratterialmente è molto riservato, forse timido, distante dallo stereotipo del pilota romagnolo vecchio stile, estroverso e caciarone.

“Bulega è un super professionista, molto diligente ed attento ad ogni dettaglio – racconta Simone Saraceni, Presidente del Moto Club Titano – Gareggia con i nostri colori ma in realtà lo conosciamo poco perché è estremamente riservato. Lo sento regolarmente ma è di poche parole, non è un pilota con cui si esce la sera, si va a fare casino o a mangiare la pizza in compagnia come con altri. Ci tiene moltissimo alla sua privacy. E’ un ragazzo molto educato, gentile ma non dà troppa confidenza alle persone che non conosce bene”.

Il Moto Club Titano gonfia il petto

“Per noi è un vero onore averlo tra i tesserati e ci piace pensare di avergli portato un po’ di fortuna. Da quando è con noi va sempre fortissimo. Speriamo che rimanga con noi anche in futuro. In passato lo abbiamo sempre seguito dall’esterno, come tifosi. Poi lui ed altri piloti si sono trasferiti a San Marino: c’è chi è andato al MC San Marino mentre Bulega è venuto da noi, ci ha fatto un immenso piacere. Siamo molto felici di questo successo, il primo titolo iridato nella storia del MC Titano”.

San Marino si prepara a festeggiarlo

“Ora stiamo pensando di organizzare una bella festa per Nicolò Bulega e Maurizio Bottalico, altro nostro tesserato che quest’anno ha vinto tutto nelle gare in salita ed è salito sul podio al Manx GP. Tra l’altro abbiamo nelle nostre file anche Luca Bernardi, una giovane promessa in piena crescita e sarebbe bellissimo festeggiare in futuro anche un suo titolo mondiale”.

Foto Aruba Racing