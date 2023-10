Scontro tra i Ducatisti: si riapre il British Superbike 2023

Sembrava una stagione 2023 del British Superbike ben delineata. Glenn Irwin e Tommy Bridewell, Ducatisti schierati dal team del compianto Paul Bird, a confronto diretto per il titolo, tutti gli altri a seguire. Qualcosa è cambiato alla luce di un folle penultimo appuntamento stagionale disputatosi a Donington Park con la coppia BeerMonster PBM Ducati giunta allo scontro in Gara 2 con la conseguenza di spalancare le porte a potenziali intromissioni degli avversari per la finalissima in programma da qui a due settimane a Brands Hatch.

SCOPPIA LA BUFERA: SCONTRO BRIDEWELL-IRWIN

Facciamo un po’ d’ordine. Dopo una prima manche che ha visto entrambi i Ducatisti mancare l’appuntamento con la zona punti per un’errata scelta in materia di gomme, in Gara 2 era lecito attendersi un pronto-riscatto. I due si sono ritrovati in piena corsa per la leadership, almeno fino al fattaccio registratosi nel corso del dodicesimo giro. In pieno ingresso del tornantino Melbourne, Tommy Bridewell sbaglia completamente la staccata e centra proprio Glenn Irwin, con quest’ultimo che animatamente ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del suo compagno di squadra.

BRITISH SUPERBIKE RIAPERTO

Uno strike sanzionato con tre caselle di penalità in griglia di Gara 3 per Bridewell, mentre Irwin per la sua reazione è stato ammonito con due punti-patente. I due assi BeerMonster Ducati, finora lasciatisi andare a dichiarazioni di reciproco rispetto, passano così ad un’accesa rivalità che non ha giovato a nessuno dei due, a giudicare da una rocambolesca Gara 3. Presentatosi a Donington con mezzo punto di vantaggio su Bridewell, Irwin lascia l’East Midlands all’inseguimento, fermandosi pochi metri dopo lo start della terza gara per un problema tecnico alla propria Ducati Panigale V4 R.

SUCCESSI PER RYDE E O’HALLORAN

In tutto questo festeggiano Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) e Jason O’Halloran (McAMS Yamaha), vincitori rispettivamente di Gara 2 e 3, ma soprattutto la spettacolarità del campionato. In seguito a questo folle weekend, Bridewell primeggia con 7 punti e mezzo di vantaggio su Irwin, 35 su Ryde tornato potenzialmente in corsa per il titolo.

LA DISPERAZIONE DI HASLAM

Chi suo malgrado ha mancato una concreta chance di tornare a ridosso dei primi in campionato è Leon Haslam. Secondo in Gara 2, ‘Pocket Rocket‘ stava viaggiando nella medesima posizione nella terza sfida, ma a 5 giri dal termine la sua BMW M 1000 RR è andata in fumo per un problema tecnico comportando l’esposizione della bandiera rossa. Zero punti a referto (e 41 da recuperare adesso in campionato) che hanno così favorito Christian Iddon (2° con Moto Rapido Ducati) e Josh Brookes (3° con FHO Racing BMW), così come lo stesso Tommy Bridewell, passato dalla decima alla nona posizione.

PUNTI PER CANEPA AL DEBUTTO NEL BRITISH SUPERBIKE

Da rimarcare infine l’esordio nel British Superbike di Niccolò Canepa. Il più veloce del Q1 qualificandosi con il 7° tempo, dopo il ritiro in Gara 1 ha marcato punti nella giornata di domenica. Nella seconda corsa ha concluso 12° nonostante l’aver scontato un long lap penalty per taglio di chicane, mentre nella terza è stato classificato 13°. Tra due settimane a Brands Hatch sarà nuovamente della partita in quel che sarà l’ultimo weekend di sempre per il team McAMS Yamaha, ma anche il round conclusivo di una folle, spettacolare stagione 2023 del BSB.