British Superbike da colpi di scena: a Donington vince Vickers

Le bizze del meteo tipicamente inglese hanno reso scoppiettante, rocambolesca e ricca di colpi di scena la prima di tre gare del British Superbike di scena a Donington Park. Questo penultimo appuntamento stagionale si apre con le problematiche vissute dai duellanti al titolo Glenn Irwin e Tommy Bridewell, mentre da indiscusso dominatore Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha) si è assicurato la vittoria in una corsa bagnata, condizionata e stravolta nella sua evoluzione dalla pioggia.

LA PIOGGIA STRAVOLGE GLI EQUILIBRI DEL BRITISH SUPERBIKE

Proprio così. In prossimità del via della cosiddetta Bikesocial Sprint Race, la pioggia ha fatto capolino in quel di Donington Park comportando una rivoluzione del programma. Concessi ai piloti 10 minuti per impratichirsi delle condizioni della pista, tutto questo in una contesa accorciata nella sua distanza da 12 a 10 giri. Chiaramente la scelta degli pneumatici è risultata un fattore determinare per stilare l’ordine d’arrivo, con gli azzardi che non hanno sortito gli effetti sperati.

DRAMA PER IRWIN E BRIDEWELL

La terminologia anglosassone di “drama” riassume a pieno quanto vissuto dai duellanti al titolo Glenn Irwin e Tommy Bridewell, separati soltanto da mezzo punto in classifica. Con le rain rivelatasi la soluzione vincente, entrambi hanno abbozzato la scelta delle intermedie, ritrovandosi loro malgrado costretti a rientrare ai box per effettuare il cambio gomme. Irwin addirittura al termine del primo giro per concludere (doppiato) 23°, Bridewell (24°) dopo un fuoripista al tornantino Melbourne al penultimo e già con il pensiero rivolto all’indomani. Nel BSB infatti la griglia di partenza di Gara 2 viene determinata in base alla graduatoria dei giri più veloci della prima manche, con il risultato che entrambi hanno guadagnato qualche posizione in griglia.

SECONDA VITTORIA NEL BRITISH SUPERBIKE

Chi non ha avuto nessun tipo di problema è stato il giovane Ryan Vickers, effettivo mattatore dallo spegnimento del semaforo fino all’esposizione della bandiera a scacchi. Per il portacolori OMG Racing Yamaha si tratta della seconda vittoria stagionale ed in carriera nel BSB dopo Brands Hatch, lasciando a 3″7 Leon Haslam (sarà poleman in Gara 2 con ROKiT BMW Motorrad) con un sorprendente Luke Mossey (BMW Tactix by Lloyd & Jones) terzo proprio al photofinish beffando Jack Kennedy e Lee Jackson. Di fatto la situazione in campionato non cambia con Irwin e Bridewell sempre separati da 1/2 punto, si porta a 55.5 lunghezze Haslam con Kyle Ryde (12° sul traguardo) a 56.5 punti.

CANEPA RITIRATO AL PRIMO GIRO

Niente da fare invece per Niccolò Canepa. Il più veloce del Q1 ottenendo un più che eccellente settimo posto in griglia al debutto nel BSB con McAMS Yamaha, il due volte Campione del Mondo Endurance è partito con la intermedia davanti e dietro, dovendo tuttavia ritirarsi al termine del primo giro. Domani alle 13:15 e 16:30 altre due occasioni per riscrivere la storia italiana in questo campionato.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park, Classifica Gara 1

1- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 10 giri in 16’36.887

2- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 3.742

3- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 5.332

4- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 5.493

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.763

6- Franco Bourne – Marvel HCL Motorsport – Honda CBR 1000RR-R – + 29.700

7- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 33.342

8- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 33.995

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 37.127

10- Louis Valleley – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 39.895

11- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 44.181

12- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 45.735

13- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 46.629

14- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 46.784

15- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 52.358

16- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1’02.397

17- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1’03.652

18- Davey Todd – Milwaukee BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1’05.124

19- Brayden Elliott – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1’05.587

20- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1’06.935

21- Michael Dunlop – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1’07.649

22- Alex Olsen – Cumins by Team IWR Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1’20.148

23- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – a 1 giro

24- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – a 1 giro