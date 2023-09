MotoGP Motegi, Bezzecchi sbaglia troppo: “Voltiamo pagina”

Marco Bezzecchi non è andato oltre il sesto posto nella sprint race MotoGP a Motegi. Qualche errore di troppo per il pilota del team Mooney VR46 Racing, che sicuramente punta a salire sul podio nella gara di domenica.

MotoGP Giappone, l’analisi di Bezzecchi

Nel Q2 delle Qualifiche è stato autore di una caduta, che però non dovrebbe averlo condizionato alla guida della sua Ducati Desmosedici GP22: “Mi sento bene – riporta Speedweek – ho solo un po’ di dolore alla caviglia sinistra e al ginocchio destro. Fortunatamente non c’è nulla di cui preoccuparsi“.

Nonostante quell’intoppo, era riuscito a conquistare la quarta casella della griglia e poi la sprint race non è andata secondo i piani: “Sono partito bene, ma ho commesso qualche piccolo errore che mi ha un po’ rallentato. È stato un peccato, domenica cercherò di fare meglio. Alla partenza non ho potuto disattivare il dispositivo anteriore, per questo nelle prime due curve ero lento, non riuscivo a sterzare la moto. Ecco perché ho perso la posizione rispetto a Marquez. Ma ho commesso anche un errore nell’utilizzo del dispositivo posteriore, perché l’ho usato dove non avrei dovuto. Se non lo attivo come ho fatto oggi, posso sicuramente migliorare. Zarco non mi avrebbe superato e avrei raggiunto subito Marquez. Ho commesso degli errori perché volevo recuperare velocemente“.

Senza pasticciare, il riminese pensa che poteva essere nella lotta con Pecco Bagnaia e Jack Miller per il terzo gradino del podio a Motegi: “Penso di sì. Non so se sarei riuscito a essere migliore di loro. Comunque mi sento a mio agio con la moto e sono fiducioso per la gara. Oggi non ho fatto la corsa che speravo, ho commesso almeno tre errori, ma vogliamo pagina per domani“.

Foto: Valter Magatti