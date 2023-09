MotoGP Motegi: Martin-Sprint non si ferma più, Binder 2°

Un altro netto dominio: Jorge Martin non ha rivali nella MotoGP Sprint a Motegi, arriva la vittoria di forza dello scatenato alfiere Pramac Ducati. Lo spagnolo rosicchia così qualche altro punto a Francesco Bagnaia, ora distante 8 punti… Arriva il primo podio della KTM RC16 col nuovo telaio in fibra di carbonio, ci pensa Brad Binder con una gara solida. L’iridato MotoGP in carica invece deve lottare un po’ di più contro l’ex compagno di squadra Miller, prendendosi infine un 3° posto che chiaramente non lo soddisfa troppo. La cronaca della gara breve a Motegi.

MotoGP Sprint

Come gomme parliamo dell’abbinamento dura-morbida per affrontare i 12 giri previsti per questa prima corsa a Motegi. Super scatto di Martin e della coppia KTM, segue il campione MotoGP in carica tallonato da Marc Marquez. E Bezzecchi, risentirà anche della brutta caduta in qualifica? Perde qualche posizione al via ed in seguito fatica ad emergere. Se vogliamo trovare Fabio Quartararo dobbiamo guardare molto più giù, tra una M1 complicata ed i dolori fisici per il botto di ieri… Davanti invece il gruppo si cristallizza presto: Jorge Martin comanda saldamente, Brad Binder è vicino ma non abbastanza per tentare l’attacco, Jack Miller si è staccato e deve guardarsi da Francesco Bagnaia. Marc Marquez invece non riesce a tenere il passo dell’iridato 2022 e viene ripreso da Bezzecchi, Zarco ed Aleix Espargaro.

Questo per poco, il pilota Aprilia rientra poi al box a tre giri dalla fine. Il pilota VR46 sferra l’attacco al #93, ma entrambi vanno larghi e ne approfitta l’alfiere Pramac, che torna 5°, lasciandosi i duellanti alle spalle e lanciandosi all’inseguimento di Bagnaia e Miller. Non è mancato un bel testa a testa tra i due ex compagni di squadra per il 3° gradino del podio, questo finché il pilota KTM non finisce leggermente largo, un varco sufficiente per il campione Ducati per passare in 3^ posizione. Miller deve poi guardarsi da Zarco in rimonta, ma il francese non è abbastanza vicino e non riesce così a sferrare l’attacco. Sul finale Marco Bezzecchi trova il momento giusto per attaccare Marc Marquez, riuscendo così a prendersi il 6° posto al traguardo.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Valter Magatti