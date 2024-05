MotoAmerica Superbike: Xavi Fores sostituisce Richie Escalante

Xavi Forés torna nel MotoAmerica e nella classe regina. Lo spagnolo sostituirà l’infortunato Richie Escalante sulla Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki GSX-R1000R Superbike. Lo ha comunicato con una nota il Team Hammer. Xavi Fores sarà al via già dal prossimo appuntamento dal 187 al 19 maggio al Barber Motorsports Park di Birmingham in Alabama, a maggio. Gareggerà per la squadra finché Escalante non riceverà il nulla osta medico per poter tornare a gareggiare.

Il pilota messicano era rimasto coinvolto in un incidente piuttosto assurdo nel round di apertura del MotoAmerica Superbike Road Atlanta. Si è era scontrato infatti con un altro pilota pochi istanti dopo aver tagliato il traguardo all’ottavo posto. Ad Escalante è stata diagnosticata una frattura del polso sinistro e una frattura della caviglia sinistra, oltre a fratture da compressione delle vertebre L1, L2 e L4.

Lo spagnolo Forés è satto chiamato all’ultimo secondo ma data la sua enorme esperienza non avrà problemi di adattamento. Nel 2023, lo ricordiamo, ha dominato il MotoAmerica Supersport su Ducati con nove vittorie su 12 podi. Nella sua lunghissima carriera ha vinto il campionato IDM Superbike e il campionato CEV Stock Extreme per die volte. Ha anche gareggiato in MotoGP, Moto2, MotoE, nel Mondiale 125cc, nel World Superbike, World Supersport, World Endurance e British Superbike.

“Sono entusiasta di questa opportunità – commenta Xavi Fores – È un peccato che Richie si sia infortunato, ma sono felice di mettersi a disposizione della squadra. Quest’anno desideravo un’opportunità valida nel MotoAmerica Superbike ma fino ad oggi non era ancora arrivata. Richie ed io siamo amici e lui mi dice sempre che con quella moto c’è la possibilità di salire sul podio. So che è una buona squadra, supportata dalla Suzuki. Abbiamo l’opportunità di ottenere buoni risultati. Avendo già corso nel MotoAmerica la scorsa stagione ho avuto la possibilità di conoscere il paddock e le piste: questo mi aiuterà”.