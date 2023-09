Eicma strizza l’occhio ai giovanissimi, porte aperte alle moto virtuali

I ragazzini di oggi non considerano più la moto vere come oggetto del desiderio, così Eicma proporrà quelle virtuali. L’ottantesima edizione della fiera internazionale delle due ruote che si svolge dal 9 al 12 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, segnerà una svolta. E’ stata infatti annunciata l’apertura di EICMA Esports Arena. Sarà una nuova area espositiva dedicata al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport.

I campionati virtuali

Fra le varie iniziative previste nella Esports Arena c’è vero e proprio campionato online di motocross, l’EICMA ESPORTS MX. Sarà aperto ai giocatori di tutta Europa e Stati Uniti. Segnarà il percorso di questa assoluta novità da qui fino all’apertura di EICMA 2023. Quattro le gare in calendario, che si svolgeranno sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative: si parte il 2 ottobre dal tempio del cross di Maggiora, per passare ad Arco di Trento (9 ottobre), Mantova (16 ottobre) e, infine, Riola Sardo (23 ottobre). I primi dieci classificati del campionato online si guadagneranno poi un biglietto per Milano con destinazione EICMA. Sabato 11 novembre giocheranno le finali nella EICMA Esports Arena sulla fedele riproduzione digitale della pista off-road di MOTOLIVE. E’ l’evento dentro l’evento che viene allestito ogni anno nell’area esterna del quartiere fieristico.

Partnership Usa

Per sviluppare il nuovo progetto sul gaming, EICMA ha scelto Init Esports, azienda statunitense, leader a livello mondiale per gli eventi speciali di Sim Racing e tornei di Esports motociclistici. Il CEO Stefy Bau (già campionessa pluri-iridata di motocross) ha sottolineato il valore di “incontrare i ragazzi e le ragazze dove sono, online. Attraverso questa iniziativa di EICMA diamo loro la possibilità di vivere un’esperienza entusiasmante, ma siamo lieti di contribuire anche a promuovere l’interesse per il settore”. Giacomo Casartelli, direttore esecutivo di Ecima, ha parlatodi “opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi e promuovere i valori del nostro mondo. Questo contenuto per noi un posizionamento strategico voluto e ricercato, uno strumento efficace ed indispensabile per creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico senza soluzione di continuità e per dialogare con i futuri clienti dell’industria che portiamo in scena”.

Partecipa anche tu

I pretendenti al primo titolo EICMA ESPORTS MX possono già iscriversi al campionato e trovare tutte le informazioni e il regolamento sul sito ufficiale della manifestazione www.eicma.it. Le gare saranno trasmesse live sul nuovo profilo Twitch di EICMA e su quello di Init Esports.