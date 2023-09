MotoGP, Bagnaia sorpreso: problema inaspettato sulla sua Ducati

Terzo posto finale per Francesco Bagnaia nella sprint race MotoGP a Motegi. Un podio per ripartire dopo il ritiro di domenica scorsa in India, però Jorge Martin ha vinto e si è portato -8 punti in classifica. Sarà interessante vedere come andrà la gara di domani. Oggi al traguardo non era esattamente soddisfatto, assieme al team Ducati dovrà cercare di migliorare la sua Desmosedici GP23 per sfidare Martinator domenica.

MotoGP Giappone, i commenti di Bagnaia

Bagnaia a fine giornata non è pienamente soddisfatto: “Mi aspettavo di avere più grip – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché stamattina con venti giri di gomma giravamo sul 44.9 e quindi mi aspettavo di essere più veloce. Nel primo giro ho faticato abbastanza, non riuscivo a spingere quanto avrei voluto e quando ci provavo mi scappava un po’ il posteriore. Ho cercato di limitare i danni e cercare di fare il massimo. Ne è uscita una bella lotta con Jack, mi sono divertito ed è stato tosto superarlo, perché frenava molto forte. Una volta passato, sapevo di averne un po’ di più e mi è bastato spingere nella prima metà di pista per avere un piccolo gap. Per domani c’è da lavorare, dobbiamo capire cosa sia successo oggi, perché non mi aspettavo una difficoltà del genere nell’accelerare“.

Il pilota ufficiale Ducati è consapevole di non aver espresso tutto il suo potenziale: “Sono sereno perché so che qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. So che quando si è in queste situazioni bisogna cercare di dare sempre il massimo e lo abbiamo fatto. Più di così non sarei riuscito. Dopo il weekend in India era importante finire davanti, tutto sommato è un inizio positivo, però dobbiamo capire cosa non abbia funzionato dato che per tutto il weekend siamo andati fortissimo e questa è stata la sessione più difficile“.

Pecco vuole miglioramenti per la gara

Primi giri complicati per Pecco nella sprint, poi è riuscito ad adattarsi alla situazione e trovare una contromisura, anche se non poteva stare con la coppia Martin-Binder: “Sono partito con la consapevolezza di avere un certo pacchetto e di poterlo sfruttare, ma nei primi due-tre giri non ci riuscivo proprio. Poi ho cercato di trovare una soluzione, ho fatto più pick up e ho frenato ancora più forte. Sono andato un po’ meglio, però il grip è importante soprattutto nella prima fase di accelerazione e non averlo in una pista come questa è più difficile, non me lo sarei aspettato“.

Al campione MotoGP è stato domandato se sia cambiato qualcosa rispetto a quando nel 2022 si è ritrovato a recuperare 91 punti su Fabio Quartararo: “L’anno scorso ne abbiamo recuperati 91 e quest’anno vorrei andare a +91. Per me l’approccio mentale al weekend cambia poco, perché voglio sempre fare il massimo e lo dimostriamo sempre. Non siamo caduti nel tranello di dover gestire, anzi a volte ho anche sbagliato a non farlo. Mancano ancora tredici gare, è lunga“.

Foto: Ducati Corse