Alvaro Bautista sta riscrivendo pagine della Superbike. Nella terza e ultima sessione di prove a Portimao ha infranto il primato assoluto della pista, 1’39″811, un decimo sotto il riferimento Superpole di Jonathan Rea lo scorso anno. E badate bene: stavolta non è disponibile la gomma ultrasoffice, quindi il ducatista ha preso il volo con la SCX, la stessa soluzione con cui domenica scorsa al Motorland Aragon ha compiuto i diciotto giri della gara lunga!

Rea e Toprak lontani, ma….

La terza sessione, con asfalto molto più fresco (23° C) di quello che i piloti troveranno al pomeriggio in gara 1 (attesi 40-45 °C), ha fornito una classifica poco attendibile, perchè tanti alla fine si sono scatenati a caccia del giro tutto-o-niente, con gomma fresca. Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu invece hanno lavorato per l’intera durata (30 minuti) per cercare di trovare il bandolo della matassa in ottica lunga distanza. Non tragga in inganno la posizione: Rea 14° davanti all’amico rivale. “Forse se mi attacco resto con Bautista” è la speranza del pilota turco, l’unico che può rinviare la festa Mondiale della Ducati. Di sicuro entrambi alzeranno la cresta, ma che possano arginare la supremazia di Bautista è molto in dubbio. Qui per altro la Panigale V4 R sta volando anche con Michael Rinaldi e c’è da aspettarsi che quando conterà anche Danilo Petrucci si avvicinerà alle posizioni da podio. Per chi non guida una Ducati si prospetta un week end pieno di pensieri…

Occhio alla Superpole

Il week end portoghese entra nel vivo con la Superpole che definirà lo schieramento di partenza di gara 1 e della Superpole Race di domenica mattina. Qui tutti gli orari del week end. Ricordiamo che il primato in Superpole appartiene a Jonathan Rea (Kawasaki) che l’anno scorso qui girò in 1’39″916. E’ destinato a crollare, visto quanto è emerso in questa terza sessione. In questa occasione però non è disponibile la gomma Pirelli ultrasoffice SCQ, in qualifica i piloti avranno a disposizione come soluzione più morbida la SCX.

Foto: Silvio Tosseghini