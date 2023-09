Il Mondiale Superbike torna sull’ottovalante di Portimao per l’undicesimo atto del campionato. Potrebbe essere quello decisivo, perchè Alvaro Bautista si presenta con 47 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, per cui potrebbe laurearsi campione in anticipo. Per mettere le mani sul secondo titolo iridato consecutivo il pilota Ducati dovrà guadagnare almeno 15 punti sull’inseguitore: a quota 62 sarebbe irraggiungibile, e l’ultimo atto di Jerez, il 28-29 ottobre, sarebbe platonico. Ma il turco della Yamaha si sente tutt’altro che fuori gioco. “Possono succedere tante cose, magari Alvaro commette un errore” ha malignato alla vigilia.

Epilogo vicino anche per Nicolò Bulega

Portimao potrebbe decidere anzitempo anche il Mondiale Supersport, sempre a vantaggio Ducati. Qui Nicolò Bulega riparte da +85 punti su Stefano Manzi (Yamaha), per cui per festeggiare gli basta amministare 35 punti nei confronti dell’avversario. In pratica Bulega sarà campione arrivando terzo in gara 1, a prescindere dal piazzamento dell’avversario. Obiettivo alla portata considerando che ha vinto 13 delle 20 gare finora disputate.

Occhio al fuso orario

In questa circostanza la concomitanza con la MotoGP in Giappone non avrà riflessi sulla programmazione TV, perchè causa i fusi orari le programmazioni sono ben sfalsate. Occhio agli orari: le gare principali Superbike partiranno alle 15 italiane, invece delle consuete 14. Sky MotoGP offrirà l’intero programma, a partire dalle prime prove di oggi. Gara 1 e Gara 2 Superbike andranno in diretta anche su TV8, in chiaro. Qui sotto tutti gli orari in pista e in TV.

Venerdi 29 settembre 2023

10:45-11:15WorldSSP300 – Prove 1

11:30-12:15WorldSBK – Prove 1 (diretta Sky MotoGP)

12:25-13:10WorldSSP – Prove 1

15:15-15:45WorldSSP300 – Prove 1

16:00-16:45WorldSBK – Prove 2

17:00-17:45WorldSSP – Prove 2

Sabato 30 settembre 2023

10:00-10:30 WorldSBK – Prove 3

10:45-11:05 WorldSSP300 – Superpole (Diretta Sky MotoGP)

11:25-11:45WorldSSP – Superpole (Diretta Sky MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (Diretta Sky MotoGP)

13:40 WorldSSP300- Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP e TV8 in chiaro)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

Domenica 1 ottobre 2023

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (Diretta Sky MotoGP)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP e TV8 in chiaro)

16:15 WorldSSP300 – Gara 2 (Diretta Sky MotoGP)