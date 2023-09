Superbike, Razgatlioglu punge Bautista: “Forse farà qualche errore…”

In questo weekend va in scena a Portimao il penultimo round Superbike 2023 e sarà probabilmente un appuntamento decisivo per le sorti della corsa al titolo. Toprak Razgatlioglu ha 47 punti di distanza dal leader Alvaro Bautista e in Portogallo darà tutto per presentarsi all’ultimo evento di Jerez con delle chance di potersi laureare campione del mondo. Sarà difficile, però ci proverà.

Superbike Portimao, l’approccio di Razgatlioglu

Razgatlioglu ha avuto dei buoni risultati all’Autodromo Internacional do Algarve in passato, soprattutto lo scorso anno con due vittorie e un secondo posto. È carico per questo fine settimana: “Ho dei bei ricordi qui, specialmente dell’anno scorso. Ho avuto una grande battaglia con Alvaro nella Superpole Race e spero che quest’anno lotteremo con lui. Questa è la mia pista preferita, normalmente siamo forti e anche Jonny lo è. Alvaro è forte in ogni pista. Qui proverò a fare meglio rispetto ad Aragon, che per me è un tracciato difficile. Spero che venerdì avremo un buon inizio e lavoreremo bene per il weekend“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon darà il massimo per guadagnare punti sul rivale Ducati e spera di avere anche un po’ di fortuna: “Cerco di fare del mio meglio. Se vinco tutte le gare e lui arriva sempre secondo, Alvaro sarà ancora campione del mondo. Mi serve di più. Non so se forse farà qualche errore e il campionato cambierà ancora… Vedremo, sono focalizzato su me stesso e cercherò di vincere. Difficile parlare prima di correre“.

Fare una tripletta di vittorie è possibile? Toprak non si sbilancia: “Non è facile, perché Alvaro è veramente forte, soprattutto in rettilineo. Anche Jonny e Locatelli saranno forti. Vedremo se lotteremo assieme“.