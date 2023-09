Superbike Portimao 2023: orari TV e streaming su Sky, Now e TV8

Archiviato il round ad Aragon, il Mondiale Superbike torna subito in pista in Portogallo. All’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao va in scena il penultimo appuntamento del calendario 2023. Si tratta di una delle piste più belle del campionato e sarà davvero interessante vedere come si svilupperanno le gare. Nel 2022 Toprak Razgatlioglu si impose in Gara 1 e in Superpole Race, mentre Alvaro Bautista in Gara 2.

Superbike Portimao, Razgatlioglu all’attacco di Bautista

Bautista si presenterà in Portogallo con 57 punti di vantaggio su Razgatlioglu. Sarà interessante capire quale sarà il suo approccio, se deciderà di andare all’attacco per provare a chiudere i discorsi per il titolo già a Portimao oppure se sarà più cauto. L’errore commesso in Gara 1 ad Aragon lo ha portato a dire che deve essere più umile in determinate situazioni.

Chi attaccherà è certamente Toprak, che per avere delle chance di laurearsi campione Superbike 2023 deve vincere e sperare in qualche passo falso di Alvaro. Cercherà di spremere la sua Yamaha R1 al massimo per arrivare all’ultimo round a Jerez con ancora delle possibilità. Almeno nella prima manche non potrà aiutarlo il compagno Andrea Locatelli, che partirà dall’ultima posizione per una penalità rimediata ad Aragon. Invece, Bautista potrebbe avere in Michael Ruben Rinaldi un alleato, se il riminese si confermerà forte come al Motorland.

Chiaramente, non va mai sottovalutato Jonathan Rea. Il sei volte campione SBK è alle ultime gare con la Kawasaki e vorrebbe regalare almeno un’ultima vittoria prima del trasferimento in Yamaha. Non è detto che ci riesca, visto che la Ninja ZX-10RR non è al livello della Panigale V4 R e della R1, ma in passato con la verdona si è tolto delle soddisfazioni in Algarve e darà tutto.

Sempre da seguire con interesse Axel Bassani e Danilo Petrucci, protagonisti di una stagione positiva. E sarà interessante anche vedere il livello di BMW e Honda, alla continua ricerca di ridurre il gap dalle prime della griglia. Il team HRC non è andato male al Motorland, dove invece la casa tedesca ha faticato parecchio.

SBK 2023, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Alvaro Bautista 504 punti Toprak Razgatlioglu 457 Jonathan Rea 328 Andrea Locatelli 275 Axel Bassani 237 Michael Ruben Rinaldi 213 Danilo Petrucci 191 Xavi Vierge 132 Alex Lowes 129 Dominique Aegerter 128 Remy Gardner 123 Scott Redding 115 Iker Lecuona 114 Garrett Gerloff 107 Philipp Oettl 90 Loris Baz 57 Michael van der Mark 31 Bradley Ray 28 Lorenzo Baldassarri 12 Tom Sykes 11 Hafizh Syahrin 10 Leon Haslam 2 Florian Marino 1 Hannes Soomer 1 Tito Rabat 1 Isaac Vinales 1 Ivo Miguel Lopes 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 580 punti Yamaha 483 Kawasaki 349 BMW 182 Honda 173

Superbike Portimao, info diretta TV e streaming

Il round Superbike di Portimao sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre per lo streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live solo Gara 1 e Gara 2. Di seguito la programmazione con gli orari del weekend.

Venerdì 29 settembre 2023

11:30:12:15 FP1 WorldSBK

16:00-16:45 FP2 WorldSBK

Sabato 30 settembre 2023

10:45-11:05 Superpole WorldSSP300

11:25-11:45 Superpole WorldSSP

12:10-12:25 Superpole WorldSBK

13:40 Gara 1 WorldSSP300

15:00 Gara 1 WorldSBK

16:15 Gara 1 WorldSSP

Domenica 1 ottobre 2023

12:00 Superpole Race WorldSBK

13:30 Gara 2 WorldSSP

15:00 Gara 2 WorldSBK

16:15 Gara 2 WorldSSP300

