Superbike, Bautista impara la lezione: “Più umile, basta errori”

Sabato da dimenticare, ma domenica da incorniciare per Alvaro Bautista ad Aragon. Oggi si è riscattato alla grande vincendo di forza sia la Superpole Race sia Gara 2. Il campione Superbike ha reagito agli errori commessi nella prima manche e portato il vantaggio su Toprak Razgatlioglu a 47 punti. Mancano due round al termine del campionato e deve essere bravo a gestire la situazione, evitando errori.

Superbike Aragon, Bautista felice delle vittorie ritrovate

Bautista si è presentato sorridente di fronte ai media al termine della giornata: “Sono contento di aver ottenuto due vittorie di domenica, non succedeva dal round a Misano. Soprattutto perché ho fatto un reset rispetto a ieri, siamo ripartiti da zero, dal feeling che avevo con la moto. Nel warmup mi sono sentito molto bene, la Superpole Race è stata fantastica con me, Jonny e Toprak, abbiamo fatto una bella gara e il livello era molto alto. Il ritmo è stato veloce, alla fine ho gestito i sorpassi nell’ultimo giro. Sentivo che potevo vincere, ci ho provato senza pensare a nulla. Ho fatto del mio meglio e sono felice”.

Se nella Superpole Race ha beffato Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu all’ultimo giro, invece in Gara 2 ha vinto con margine. Alvaro è molto soddisfatto: “Nel pomeriggio le condizioni erano difficili a causa dell’elevata temperatura e non era semplice per le performance e la durata delle gomme. Dal primo giro ho avvertito spinning al posteriore, non avevo una buona trazione e per questo ho cercato di non spingere troppo. A metà gara c’è stato un calo dell’anteriore, ma sono riuscito a mettere distanza rispetto ai rivali. Sono contento, in due gare diverse siamo riusciti ad essere competitivi e a lottare per vincere. Dobbiamo continuare a lavorare, non possiamo più fare errori“.

Un insegnamento per Alvaro

Il pilota del team Aruba Racing Ducati insiste nel dire di non pensare alla classifica e confessa di aver appreso un insegnamento importante ad Aragon: “Non penso ai punti e al campionato. Cerco di fare del mio meglio e vincere. Questo weekend è molto importante per me, perché ho imparato che serve più umiltà in certe situazioni. Devo rimanere concentrato e non rilassarmi, mantenendo lo stesso livello indipendentemente dal feeling che ho con la pista. Non devo sbagliare, cercherò di usare l’insegnamento di questo weekend per il futuro“.

Nel prossimo fine settimana si corre a Portimao, una pista dove nel 2022 ha conquistato due secondi posti e una vittoria. Razgatlioglu e Rea daranno tutto per arrivargli davanti, in particolare Toprak che ha ancora delle chance di mettere le mani sul titolo Superbike. La pressione sarà soprattutto sul turco, mentre Bautista potrà gestire.

Foto: WorldSBK