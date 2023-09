MX2 Matterley Basin: Adamo 3° nell’ultimo GP, vince Geerts

Andrea Adamo completa la sua stagione d’oro col 3° posto overall nel GP di Matterley Basin. Un altro podio per coronare il 2023 da campione MX2, col trionfo di GP che va a Jago Geerts ora vice-campione del mondo. Non riesce l’impresa a Liam Everts, che mirava al 1-2 KTM nel Mondiale, né a Simon Laegenfelder, che si accomoda sul 3° gradino del podio MX2. Ecco com’è andato il gran finale di categoria in Gran Bretagna.

Gara 1

Nessun patema per Simon Laegenfelder, in pienissima competizione per il vice-campionato MX2 e determinato a conquistarselo. Quale modo migliore che prendersi di forza il trionfo nella prima manche di giornata? Thibault Benistant fa nuovamente capolino sul podio dopo la lunga assenza per infortunio, terzo è Jago Geerts, anche lui protagonista di un anno difficile per guai fisici. E Andrea Adamo? Non riesce la conquista del podio, il fresco iridato MX2 chiude 4°, col pensiero alla seconda gara di giornata.

Gara 2

Holeshot di Everts su Adamo e Coenen, terzetto KTM Factory al comando della corsa, prima dell’errore di quest’ultimo che quasi condiziona la manche del neo campione. Ovviamente non sono gli unici protagonisti, la testa della corsa passa di mano: prima Kay De Wolf, poi il battagliero Jago Geerts, che vuole chiudere nel miglior modo possibile un anno segnato da ben due infortuni. Infatti ci riesce: la vittoria di manche vale la vittoria dell’ultimo GP di questo campionato mondiale ed anche il vice-campionato MX2 2023.

MX2, la classifica di GP

Classifica MX2 generale

Foto: mxgp.com