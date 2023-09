Marco Bezzecchi stratosferico nella gara MotoGP in India. Dopo la delusione patita nella sprint race, dove è stato toccato da Luca Marini e poi ha dovuto rimontare, oggi è stato perfetto. È arrivato al traguardo con margine rispetto a Jorge Martin e, considerata la caduta di Pecco Bagnaia, si è anche portato a -44 dalla vetta della classifica. Ha ancora le sue chance nella corsa al titolo.

MotoGP India, Bezzecchi felice del pronto riscatto

Bezzecchi al termine della giornata è particolarmente raggiante: “Forse è la mia vittoria più emozionante finora – ha detto a Sky Sport MotoGP – e sono molto contento. I giorni scorsi non sono stati facilissimi, volevo la vittoria ieri e purtroppo non è arrivata, ma forse oggi è anche meglio. Mi sentivo benissimo con la moto e guidavo bene“.

Il riminese ha dedicato la vittoria a Filippo Momesso, pilota recentemente morto che lui conosceva bene (erano amici, avevano iniziato insieme con le minimoto) e la cui scomparsa lo ha scosso: “La dedico a Pippo e a tutta la sua famiglia, ovviamente“.

Bez quando vince lo fa imponendosi sugli avversarsi e non sa spiegarsi perché: “Non lo so… Mi trovavo semplicemente bene e ho cercato di mettermi davanti, altrimenti tutte le volte resto fregato con la storia della pressione. Mi sono stufato di prendere la paga e mi sono messo in testa. Quando sono davanti la moto si comporta come si dovrebbe comportare sempre. Ho fatto il mio passo, andavo molto bene e ho cercato di gestire la gomma. Ho scelto la soft come la maggioranza dei piloti, cosa non scontato fare tutta la gara bene dopo averla consumata parecchio nella sprint, invece l’ho gestita bene e sono stato bravo. Sono veramente contento“.

Il pilota del team Mooney VR46 ammette di aver fatto qualche passo in avanti in frenata, al Buddh International Circuit si è trovato davvero a suo agio: “Ultimamente in staccata sono più vicino a Pecco, che è quello che fa maggiormente la differenza e anche Jorge è fortissimo ultimamente. A me spesso mancava qualcosa, invece qui sono riuscito da subito a staccare forte. La moto si comportava bene e sono soddisfatto“.

Foto: Mooney VR46 Racing Racing